9月24日下午约5时55分，我在文礼巴士转换站搭乘181号巴士。当天等车时间似乎比平时长，上车后车厢也相当拥挤。一名乘客多次询问车长，为何最近等候181号巴士需要这么久。双方交谈一阵子，巴士开动后，乘客仍继续以较大的声量向车长追问。

我坐在车厢后方，途中感觉巴士有几次较明显的顿挫感。是否与当时的交谈有关，我无法判断。不过，这让我想到一个更重要的问题：巴士一旦开动，最重要的还是让车长把注意力放在道路和乘客安全上。

181号路线延长后，平日傍晚另有181A短程服务。若两项服务使用相同或相近的候车区域，乘客可能对排队方式、等候时间，以及该搭哪一班车产生疑问。

候车处和电子显示屏因此可以展示得更清楚。例如用较大，容易辨认的字体注明“181往登加”和“181A往裕廊西3道”，同时显示预计发车次序、等候时间或延误提示。繁忙时段若现场情况较复杂，也可考虑安排工作人员协助分流和回答乘客的问题。这样，乘客就不必上车后才向车长反复查询。

车长面对乘客追问时，也可采用简短而统一的回应，说明班次安排并非由个人决定，并引导乘客通过适当渠道查询或反馈。巴士开动后，则应尽量避免继续长时间交谈。若争执持续，车长可在安全情况下寻求控制中心协助，这会比边驾驶边回应更稳妥。

当然，乘客也有责任。等车久了难免着急，但巴士开动后，即使心中仍有不满，也应先停止追问，让车长专心驾驶。其他乘客若愿意帮忙，可以平静提醒双方先暂停交谈，而不是加入争论。

改善巴士服务，不只是缩短几分钟的等候时间。让乘客知道为什么要等更久、该排哪一队、遇到问题该向谁询问，同样重要。

车开出去以后，大家更应该记得：为了一车人的安全，不应分散车长的注意力。