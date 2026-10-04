读了一名男子因掌掴并拉扯一名4岁男童而被判监14周的报道，我不禁想到另一个问题：一个年仅4岁的孩子，为什么会向成年人竖中指？

孩子年纪尚小，未必完全明白这个手势所表达的含义。许多时候，孩子的言行往往反映他们日常接触的人、事与环境，以及所模仿的对象。这个手势，是否是他从身边的大人、其他孩子，还是网络或影视内容中学来的？

但无论孩子做了什么，成年人都应控制情绪，不能以暴力回应。这起案件也说明，成年人对孩子动粗，必须承担相应的法律后果。

此外，这起事件也提醒父母和照顾者，除了照顾孩子的生活起居，也应留意他们平时接触什么内容、模仿什么言行。如果发现孩子有不恰当的行为，应及时引导，让孩子明白为什么这样的手势会冒犯别人，以及遇到不高兴的事情时，可以怎样用言语表达自己的情绪。

孩子有不当行为时，须要教育，也应该有改正的机会。家庭、学校和社会都应为他们树立良好榜样，让他们在成长过程中学会尊重他人、表达自己，也懂得分辨什么行为是不恰当的。

一个4岁的孩子为什么会做出这样的手势，或许没有单一答案。但这个问题值得我们思考：我们平日让孩子看见什么，又教会他们什么？