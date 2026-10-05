共享汽车的出现，让城市出行多了一种灵活的选择。没有买车的人，可以临时使用该公司的车。而平时少开车的人，也不必承担长期的养车成本。这种模式对土地有限、停车资源紧张的新加坡而言，有着现实价值。

刘子文先生曾于7月在《联合早报·言论》发表《共享汽车制度应完善事故受害者保障》，指出共享汽车发生事故后，无责第三方往往被迫承担漫长的维修和索赔时间成本。这个提醒十分重要。没有选择使用共享汽车的人，却因别人的选择，被卷入平台、保险公司和维修厂之间的复杂流程，显然不公。

然而，在要求平台完善保障之余，我想还有一个问题值得继续追问，那就是如果平台承担越来越多事故处理责任时，实际驾驶者在其中扮演什么角色？

如果是自己的车被刮伤，车主肯定会心疼。保险记录、维修费用和车辆价值，也都与自己直接相关。共享汽车就不同了。驾驶者只在短时间内拥有使用权，订单结束后，车辆就与自己无关。这就是问题所在。平台可以承担赔偿与协调的责任，却不应让驾驶者产生一种错觉，仿佛只要报告事故、结束订单，自己的责任也就随之结束。

对驾驶者而言，一场碰撞可能只是一次不愉快的租车经历。对另一方而言，却要送修车辆，联系保险公司，等待责任确认，也可能因无车使用而影响工作与家庭安排。造成事故的人已回到日常生活，被撞的人却仍在承受事故的后果。两者之间的落差，正是共享汽车制度中容易被忽略的一面。

保险制度的设立本来是为了分散风险。平台投保，有助于保障驾驶者和第三方。但分散风险，不等于取消责任。平台负责赔偿，是为了让受害者不必直接向个人追讨，但这并不代表驾驶者在事故之后可以完全隐身。

若平台为了吸引用户，不断强调“低门槛、轻松使用”，却没有清楚说明事故责任，久而久之，便利就可能与责任脱节。最令人担心的，不一定是驾驶者故意冒险，而是逐渐形成一种“反正有人处理”的心态。责任一旦被交给平台，个人就不再愿意面对第三方，也不关心事故究竟给他人带来多少不便。

因此，完善共享汽车制度，不应在平台责任和驾驶者责任之间二选一。相反，这两种责任必须同时加强。

对外，平台应承担清楚而积极的责任。无责第三方没有选择平台，也不了解平台的保险安排，因此不应被要求在不同机构之间反复追问。平台可以设立统一事故处理窗口，在责任基本明确后加快维修授权，并公布合理的处理时限。受害者首先需要的是及时修车和明确答复，而不是研究平台与保险公司之间如何分工。

对内，平台也应让实际驾驶者承担相应的责任。除了依法报告事故，驾驶者还应配合调查，如实说明经过，并在必要时承担合理的费用。对于隐瞒碰撞，逃避沟通或严重疏忽者，平台更应有清楚的限制和制约条款。这不是为了加重使用者的负担，而是让责任保持可见。一个人选择驾驶，就应明白自己使用的不只是一项方便的服务，也是一件可能影响他人安全和财产的工具。

共享汽车提供诸多便利，保险分担事故风险，平台也有能力和责任积极处理赔偿，但责任不能在几方之间漂移，最后落到最无辜的人身上。一个公平的制度，应让第三方先得到保障，再由平台和驾驶者承担起自身的责任。

共享汽车共享的是车，不应共享掉责任。衡量这种服务是否成熟，不只是看租车是否方便，也要看事故发生后，造成事故的人是否面对后果，而没有选择参与的人，是否得到及时而公平的保护。