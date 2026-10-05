饮料瓶罐退费制已试行数月，政府宣布自今年10月1日起正式全面实行。街头巷尾都能看到居民拎着一袋袋空瓶罐排队回收。机器归还1角钱，虽然金额不大，却让人觉得“环保也能顺手赚点小钱”，颇有成就感。

不过，制度推行以来，网上讨论不断。有一些在本地购买的饮料容器，因为没有印上指定标签，被机器拒收。有人甚至发现邻国饮料瓶罐也印着本地标签，引发疑问。官方澄清：只有在本地售出，并符合条件的瓶罐，才可获得退费。

其实，退费制的根本目的是鼓励大家把可回收物品集中处理，不要随意丢弃。如果民众愿意把没有指定标签的饮料容器也拿来回收，这本身就是好事。但问题在于，回收机过于“硬邦邦”。只要检测到瓶罐不合规，立刻吐出来拒收。结果，拿回家也不是，丢进垃圾桶也不是，原本想做环保，最后却变成普通垃圾。

这显然与制度初衷背道而驰。环保的关键在于减少垃圾，而不是在标签上斤斤计较。若机器能更有弹性，情况就会改善。比如，遇到“不合规”瓶罐，机器可以象征性地给5分钱，作为对环保热情的鼓励；退一步说，就算“只收不退钱”，屏幕上显示一句“谢谢您协助再循环，此瓶罐无退费”，相信多数人也能接受。

更何况，政府近来在推动人工智能（AI）方面非常积极，如果能把智能技术巧妙应用在这些回收机上，不仅能让机器更灵活、更人性化，也正好展现政府在AI领域的能力，提升制度的公信力。

这样一来，瓶子有了去处，民众的努力也不至于白费。环保制度若能结合智能化设计，更贴近人心，才能真正让减少垃圾成为全民习惯。