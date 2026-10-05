转售组屋市场越加受到关注，也有必要进一步规范房产广告的内容与营销方式，以确保资讯真实、准确，并保障消费者权益。

首先，广告应刊登真实且仍在出售的房源。若单位已经售出，广告发布者不宜继续将它作为吸引潜在买家的宣传内容，更不应在取得个人资料后才告知房源已售，再转而推介其他单位。有关当局可考虑提供更便捷的举报渠道，让消费者反映相关情况，并加强对违规行为的监管。

其次，消费者为查询特定房源而提供的个人资料，不应在未获同意的情况下，用于其他房产的营销。如要进一步推介其他单位，应事先取得消费者同意，并清楚说明资料的使用目的；对于违反相关规定的行为，也应有明确的处理和惩处机制。

在提供转售组屋价格资讯的平台上，也可考虑采用更统一的呈现方式。除了近期最高成交价，也可同时列出近期成交价区间及平均成交价，让买家获得更完整的市场参考，避免单一数据影响判断。与此同时，当局也可进一步关注房源刊登平台的收费机制及透明度，确保相关收费合理，并避免过高的平台费用最终转嫁给消费者。

此外，随着人工智能（AI）日益普及，房产广告中的图片也应有相应规范。AI可用于制作宣传材料，但不应通过生成或修改图片，展示实际不存在的装修、景观或房屋状况；如图片经过明显修改，也应适当注明。

房产广告应以提供准确、透明的资讯为核心，而非单纯追求吸引点击。若能在房源真实性、个人资料使用、价格资讯、平台收费及AI生成内容等方面建立更清晰的规范，将有助于提升房产交易的透明度，并更好地保障买卖双方的权益。