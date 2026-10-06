最近，康奈尔大学一宗涉及性侵的案件进入公众视野。面对一名素不相识的女孩，仍有许多人愿意站出来为她发声，要求有关方面正视案件，也希望司法程序能够继续追查真相。

对于性暴力，我们本就不该沉默。一个人与我们素不相识，并不意味着她的遭遇不值得被看见。但在一片声讨与愤怒之中，我也忍不住想要发问：当我们急着为正义发声时，有没有可能也须要留一点理智？

案件重新受到关注后，社交媒体上迅速出现大量数字、截图和所谓的“案情整理”。原本须要结合诉讼文件、警方调查以及当事各方陈述才能理解的内容，到了社媒上，却常常只剩下几个醒目的数字和一句简单的结论。我们看到的，未必就是事情的全部。

有多少人在转发这些信息以前，真正看过诉讼文件？又有多少人能够分清，什么是已经查明的事实，什么是诉讼中的指控，什么又只是网友根据零散信息作出的推断？

这并不是说我们应该保持沉默，更不是要为任何一方开脱。我们可以要求有关当局重启调查，要求学校和相关机构正视责任。我们可以呼吁重新把案件带到法庭查清楚，而不是未审先判在网上发起讨伐。因为司法之所以须要程序，正是因为一个人的罪责不能由一时的愤怒决定。

当我们把目光从法庭移回社媒，就会发现另一个更值得警惕的问题。一张照片、一个名字、一段未经完整核实的文字，在社媒上被无限转发；一句“替她讨公道”的评论，逐渐变成对另一个具体个人的辱骂。

支持可能的受害者，与尊重被指控者应有的基本权利，并不是二选一。我们可以相信一个人的声音值得被认真对待，同时承认事实仍然须要调查。我们可以要求追责，同时拒绝参与人肉搜索、辱骂和未经证实的信息传播。

真正困难的，从来不是在一群人都愤怒的时候跟着愤怒。而是当所有人都已经开始宣判的时候，仍然愿意停下来问一句：我们究竟知道多少？能做的，是在法律文件公开后，尽可能自己阅读原始资料，而不是盲目听信社媒上的二手整理。

在此之外，不要让自己的愤怒，成为对另一个人的网络霸凌。因为我们想要的，应该是一个不让受害者沉默，也不让舆论取代司法的社会。