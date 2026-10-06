8月23日，黄循财总理在国庆群众大会上宣布，我国将把裕廊岛附近的数个小岛，包括实马高岛、毛广岛和苏东岛等连接起来，形成一个新的“西部岛屿”，以支持工业、新型发电基础设施以及军事方面的需求。然而，这些海岛并不是光秃秃的平地，而是丰富海洋生物的家园，也承载着新加坡的历史记忆。随着填海工程的推进，这些自然与历史遗产将面临前所未有的挑战。

我是一个环境爱好者，兴趣与许多同辈的人截然不同。当其他青年在商场购物时，我却在丛林里拍摄鸟类；当他们在家里打游戏时，我却在家里查找动物资料。面对这项计划，我不禁思考：“我们真的有适当的办法，来平衡国家经济发展与自然及文化遗产吗？”

新加坡已经因为过去的填海工程而失去大片珊瑚礁，大部分剩余的珊瑚礁都存活在南部岛屿一带，包括这项计划中的实马高岛和苏东岛。调查显示，这项“西部岛屿”计划将影响大约592.8公顷的潮间带以及珊瑚礁，后果极为严重。这些珊瑚礁已经在寸土如金、不断发展的新加坡努力地生存着，我们真的只能用破坏来回报它们的坚持吗？

珊瑚礁就像是被海水覆盖的“花园”，虽然隐藏在海面之下，却同样拥有丰富的生命。它们是各种鱼类、软体动物、甲壳动物等海洋生物的家园。虽然珊瑚礁只占全世界海洋面积的1%，却是约25%的海洋生物的栖息地，也是海洋生物多样性最高的生态系统之一。当我们需要更多土地时，是否一定要以牺牲如此重要的自然生态为代价？当然不能！

我并不认为新加坡应该完全停止发展。新加坡作为一个土地和资源有限的国家，确实须要通过发展来满足国家的需求。但是，我认为在进行这项“西部岛屿”计划前，应该进行更深入的环境与文化影响研究，并听取环保组织、相关社群以及国民的意见。