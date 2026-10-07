最近，我以雇主和课程赞助方的身份，参加工艺教育学院工读文凭课程的焦点小组讨论。过去，企业曾赞助员工修读长达两年半的工读文凭课程，因此我十分关注学员的完成率，以及企业投入培训资源后能否取得实际成果。

工读文凭课程为完成高级国家工艺教育局证书课程的毕业生，提供另一条升学道路。当部分学生的成绩未达到全日制理工学院文凭课程的入学要求时，他们仍可通过半工半读的方式提升学历。这项制度的出发点值得肯定，但工读文凭课程不应只是全日制理工学院文凭课程的替代品，更不宜与理工学院争取同一批主要以学业成绩为导向的学生。

工读文凭课程真正的特色，应是“在工作中学习”。学员一方面是学生，另一方面也是企业的全职员工。他们不仅要上课、完成作业和应付考试，也必须承担实际工作，遵守公司制度，并为工作表现负责。这条道路未必比全日制学习容易，反而更考验一个人的成熟度、纪律、时间管理和职业意向。

企业赞助一名员工修读两年半，并不只是提供一个名额。公司必须支付薪金、安排导师指导、在职培训和学习时间，也要投入主管及同事的精力。如果学员入学后才发现自己不喜欢有关行业，或因无法兼顾学习与工作而中途退出，损失的不只是个人机会，也会影响企业未来继续参与和赞助的信心和意愿。

因此，我认为，工教院应更明确地把工读文凭定位为适合较成熟、具工作经验，并已确定职业方向者的应用型文凭。招生时除了参考学业成绩，也应重视申请者的工作或实习经历、对行业的认识、职业动机，以及是否具备完成两年半课程的意愿和能力。对于须履行国民服役的男性申请者，若在服役完成后才加入课程，也可减少学习和就业衔接上的中断，让个人与企业更容易作长期规划。

这并不是要降低学术标准，更不是以年龄或性别作为筛选条件，而是承认工读课程与全日制课程需要不同类型的准备。所谓成熟，并不单指年龄较大，关键是申请者是否了解职场责任，能否坚持完成课程，并愿意在所选择的行业发展。

工教院也可加强入学前的工作体验、企业面试和双向配对，让申请者先了解真实岗位、工作时间和课程要求，再决定是否加入。企业也应更早参与筛选，避免学员入学后才发现课程或工作并不适合自己。

工读文凭的价值，不应只看它是否等同于另一张文凭，而应看它能否培养真正具备行业能力的人才。只有把合适的人放在合适的岗位，并让学员、学校和企业在入学前建立共同期望，才能提高完成率，也让更多企业愿意长期参与。这才是提升工读文凭认可度和投资成效的关键。