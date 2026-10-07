拜读《联合早报·交流站》8月10日刊登林文慧读者的《超市促销方式应与时俱进》后，我无法苟同。

超市推出买多优惠更多的促销，目的并不是鼓励消费者囤积货物，而是通过价格优惠吸引顾客，增加销量，同时提高商品周转率。对于一些日常用品，如纸巾、洗洁液、卫生纸和罐头食品等保存期较长的物品，多买一些并没有什么不妥。消费者如果确实有需要，趁促销时购买，反而可节省开销。即使是榴梿摊主，也惯用买四盒送一盒，或买五送一的促销方式。薄利多销是市场营销最基本的原则，也是有效的经营策略，并不会因为家庭结构的改变，而变得不合时宜。

至于主题食材组合优惠，对多数现代家庭或许没有什么吸引力，因为人们工作忙碌，早出晚归，没有时间在家烹煮，平日三餐都是在外解决，所以这个建议很不实际。

现代家庭规模虽然有所改变，但消费者对物有所值的追求始终不变。在生活费不断上涨的今日，价格优惠更是许多家庭购物时考虑的重要因素。商家若能以更优惠的价格让消费者得到真正需要的商品，又何尝不是一种与时俱进？

当然，消费者也应该理性购物，不要为了优惠而购买不需要的東西。问题的关键不是超市采用薄利多销，还是单件促销的方式，而是价格是否透明，以及消费者能否理性选择。