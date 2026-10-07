本地公共医疗机构在2025年共接到4200起涉及医护人员遭粗暴对待或骚扰的通报，其中550起因情况严重而报警处理。与2023年的2200起通报和350起报案相比，通报数在三年内翻了近一倍。

随着我国人口迈入超老龄化，慢性病患者急需更多医护人员照料，加上外劳收紧政策影响，各部门都出现人手短缺，加重他们的工作负担。

我们称医护人员为“白衣天使”，且这是一份神圣的工作。他们不分昼夜，付出许多心血细心照顾病人，理应受到大家的认同与尊重。然而，近年来医护人员被病人和家属辱骂，以及遭无理取闹的个案上升，不容忽视。

试想想，医护人员必须担任轮班制的工作，在公共假日也要如常上班；医生在紧急情况时分秒必争抢救病患，有些还须24小时待命。在睡眠时间不足、精神已不胜负荷时，他们还要面对一些无理取闹、挑剔的病人和家属的辱骂、糟蹋和动粗，身心承受极大压力。

病人与家属应克制自己的言行举止，给予医护人员应有的尊严。否则，还有多少人愿意投身这个行业？这岂不是加剧医护人员人手短缺问题，拖延诊治病人的时间？