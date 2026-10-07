请陆路交通管理局考虑开通一条连接道义区、惹兰裕廊克基路一带至黄廷方综合医院的直达巴士路线。

这项服务将惠及道义区、惹兰裕廊克基路及周边地区的年长居民。许多老人经常需要前往黄廷方综合医院预约就诊、接受治疗或复诊。可是，目前若乘搭公共交通，往往要转车，有时还要步行较长距离。对年轻人来说或许还能应付，但对年长者、行动不便者，甚至陪同看诊的家属来说，确实相当不便。

若能开通直达巴士，不但可减少换乘次数，也能缩短步行和出行时间，让居民更方便抵达黄廷方综合医院、裕廊东医疗设施，以及周边建筑如IMM等。这也将改善道义区与裕廊医疗区之间的交通连接，更好地满足新加坡人口老龄化的实际需要。

对老人来说，少转一次车，少走一段路，可能就是很大的帮助。

因此，我希望陆交局能研究这一带居民的交通需求，开通新巴士路线，或调整现有路线。我相信，这将显著改善居民，尤其是年长者的出行便利。