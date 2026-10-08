有人称人工智能（AI）为“超级智能”，有人称我们现在所处的是“智能时代”。说到底，它都是机器通过大规模学习人类知识，再经过综合处理后生成内容的一种技术。

AI只是人类发明的一个辅助工具。就像以前人们用笔把字写在方格纸里，现在可以通过键盘直接打印在纸面上；以前遇到不会的英文就查翻译字典，现在可以直接用谷歌翻译，所以AI的确就只是一个工具。人类不就是通过不断利用工具，才走到今天的吗？这就叫进化或发展。

但最近坊间把AI这个很好用的工具，人为地搞得很复杂，甚至很纠结。上周我与一批新加坡华文文学精英交谈，了解到AI给人们带来的纠结与烦恼，有人爱，甚至有人恨。爱的人，因为AI很方便，可以帮忙润色文字，完善表达；恨的人，说文学功底很差的人，靠AI“行骗”。甚至有人建议诉诸法律，认为文章绝不能利用AI，必须全部出自作者本人之手（当然邀请函之类的应用文件不在讨论之内）。

据悉，报馆和杂志社的部分编辑曾表态，禁止刊登使用AI辅助完成的文章，但是又苦于无法精准甄别。于是有人提出，如果运用AI就应该标明；若是自己写的文章，就要把每一版草稿和修改稿都保留下来，以便有一天出现纠纷，以此证明自己没有使用AI协助写作。

人类不觉得自己已经很累了吗？只是一个很好用的工具，为什么就不能顺其自然地融入人类的发展进程，协助人类走向明天、后天？难道我们每天一定要钻木取火，而点燃厨房的煤气炉，用点火器就是不道德吗？难道飞船上天用了AI就不合法，一定要利用算盘算出来的数据才算吗？

AI只是通过大量学习模仿人类，产出很像人类的作品。同样，有人阅读大量由AI生成的作品后，也许会写出有些像AI产出的文章。就像一个“鲁迅迷”，看多了鲁迅的文章，写出的作品一定有鲁迅的风格。AI是大量的综合阅读，产出的作品往往是普通的“大路货”。

所以，一个有才华的作家，凭借个人风格和发自内心的真情实感，仍然可以打动读者，也很容易被有经验的编辑发现。同理，一篇运用AI协助的文章，如果真的能震撼读者，难道就不会被编辑采纳吗？