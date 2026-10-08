傍晚，在组屋楼下游乐场或底层空地，对着墙练习网球，原本只是一项不影响他人，也不会损坏公共财产的日常休闲活动。然而，这样一个微小举动，却引来几位“热心”邻居的干涉——从质疑“成年人为什么可以在这里活动”，到断言“会把墙打坏”，最后甚至以报警相威胁。这番场面不仅让人无奈，也折射出新加坡高密度居住环境下，部分居民根深蒂固的“边界感错位”。

在新加坡，组屋底层本是社区共享，包容多元活动的公共空间。建屋发展局对组屋底层的管理原则一向务实：只要保持通道畅通，不制造过度噪音，不破坏公物，一般日常活动通常都被允许。然而，在现实生活中，一些居民却习惯把公共空间当成个人私产的延伸，带着强烈的“控制欲”干涉他人的行为。在他们的逻辑里，“我觉得不顺眼”往往自动等同于“你违反规则”。

这种现象暴露出当前邻里摩擦中的两个典型误区。

其一，是将个人喜恶凌驾于客观规则之上。许多人在提出质疑或指责时，拿不出任何政策或条文依据，只凭一句“小孩子可以，你不行”，或凭主观臆测，便试图行使莫名其妙的监督权。文明社会的底线是讲证据、守规则，而不是陷入“以我为主”的双重标准。若对规则有疑问，大可向官方查证，而不是在现场颐指气使。

其二，是将规则武器化，进而无端消耗公共资源。动辄以“报警”相威胁，把执法部门当作宣泄情绪或满足个人控制欲的工具，不仅会加剧邻里对立，也无形中透支宝贵的社会执法资源。新加坡社会之所以整洁、有序，靠的是法治与相互尊重，而不是靠一部分人“拿着鸡毛当令箭”的越界干涉。

多元与包容，从来不是单方面的隐忍，而是建立在彼此尊重边界的基础之上。一个真正成熟且充满人情味的社区，须要每个人管好自己的控制欲：少一些无端的审判与苛责，多一些对他人合法使用公共空间的包容。

下次再遇到类似的风波，或许我们需要的不仅是据理力争的底气，更是整个社会共同反思：如何在密集的屋檐下，找回那份本该属于彼此的松弛与尊重。