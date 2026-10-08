饮料瓶罐退费制终于全面落实，这无形中也为一些想赚外快的人创造副业机会。

最近不难看到有人在街头翻找垃圾桶，把收集来的空瓶罐装满好几袋，再到回收机前逐一投入，后面排着长长的人龙，却只能耐着性子等候。看了真是啼笑皆非，也不免让人思考：饮料瓶罐退费制究竟是在促进环保，还是意外成了部分人的“赚钱生意”？

当然，若回收率因此逐步提高，距离政府所设定的70%目标更近，确实是一件值得欣慰的事。但我们也不能只看回收数量，还须考虑整体的环境效益和运营成本。回收机涉及场地、电力、维修、清洁等成本，也需要人手处理回收的容器。这些成本与所取得的环保效益相比，究竟是否划算，仍有待时间验证。

我到日本旅游，手上有垃圾却找不到垃圾桶，只好一路带回旅店处理。日本人的环保意识从小培养，已深入生活习惯。反观我们，如果环保行为主要建立在“1角钱”的回报上，一旦经济诱因减少，人们还会不会继续主动回收？

只要有人嫌麻烦，宁愿把空瓶罐随手丢弃，就会有人靠捡拾赚取外快。这样看来，这项制度既能促进回收，也可能催生一门小生意。