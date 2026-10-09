拜读《联合早报》10月7日的报道《本地自然公园六年扩增72公顷，96%家庭10分钟步程内有公园》，心中感触良多，倍感自豪。我由衷赞叹国家公园局多年来的用心耕耘与默默付出，让这座寸土寸金的城市，持续保有盎然绿意与生态活力。

新加坡土地资源稀缺，城市人口高度密集，但公园局依然持续扩建自然公园、完善公园连道、修复自然栖息地，用心守护每一寸绿色空间，不断丰富本土植物生态与生物多样性。许多本地人日日穿梭于街道绿荫之间，早已习惯满目青翠，觉得绿意相伴是理所当然。然而，当我们真正放慢脚步，静心观察，便能深刻体会：这份随处可见的绿意并非与生俱来，而是长年规划，坚持保育，精心维护的成果，实属来之不易，值得全体国民珍惜与敬佩 。

身为一名本地持证导游，我常年带领来自各地的游客游览新加坡各个景点，始终认为：全岛无处不在的自然绿意，才是新加坡最动人，最值得自豪的城市风景线。

事实上，新加坡的绿色成就并不只体现在自然公园，也体现在道路绿化、公园连道、社区绿地和各大景点之中。每当游客从机场入境，乘车驶入市区，高速公路两侧整齐葱郁的林木随风摇曳，仿佛整座城市正以最温柔、最热情的姿态迎接远道而来的旅人。我也习惯在车程中，提前为游客介绍新加坡的绿化建设与生态理念，让大家初识花园城市的底蕴。

无论是被列入联合国教科文组织世界文化遗产，草木繁茂，珍藏无数珍稀物种的新加坡植物园，还是承载新加坡700年历史底蕴，自然景致与人文历史交融的福康宁公园，每一处绿意都有故事，每一片风光都独具温度。在带团讲解的过程中，我看着满目苍翠的景致，向游客娓娓诉说狮城的生态故事，心中总是充满自豪。这份人与自然和谐共生的城市气质，也是许多国际城市难以复制的独特魅力。

细读报道，我也萌生些许期许。希望公园局能够进一步加强本土植物文化的科普推广，让更多民众与游客读懂身边草木的深意。

遍布新加坡大街小巷、有着“民间国树”美誉的雨树，树冠宽阔如伞，包容万象，枝干能承载蕨类、兰花等各类附生植物共生共长。它兼容并蓄，共生共存的特质，恰恰映照新加坡多元种族、多元文化包容融合的国家精神。此外，滨海湾花园内具有纪念意义的樟宜树等本土树种，也承载着新加坡建国奋斗，砥砺成长的珍贵历史记忆。一树一木，皆是城市岁月的缩影。

目前，植物园、福康宁公园、滨海湾花园皆设有清楚的植物介绍牌，方便访客认识本土生态。我建议，未来可进一步结合社区资源，开展邻里植物导览、自然寻宝体验等亲民科普活动，让国民走出景区，贴近日常，真正认识家门口的一草一木，读懂藏在街巷绿意里的城市文化与生态内涵。

寸土寸金的新加坡，始终在都市繁华发展与自然生态保育之间找寻最佳平衡。数十年如一日的坚守与深耕，让绿意融入城市肌理，也融入民众生活。衷心期盼未来新加坡的绿色空间越发完善，生态建设持续精进，实现人与自然长久共生，岁岁长青的美好图景。