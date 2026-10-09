有读者呼吁前往金文泰巴士转换站的路线，取消停靠金文泰地铁站A出口（17171号）巴士站，以缓解拥堵。我认为还有更佳方案。

这个巴士站是西部重要枢纽，服务周边多个区域，连接地铁东西线与未来跨岛线。本站客流量不亚于其他重点枢纽，大量乘客上下车延长巴士停靠时间，造成拥堵，这也是读者建议一些路线取消停靠的初衷。

我认为这个建议忽视乘客的出行需求与当地的情况。乘坐巴士往17171号巴士站的乘客，主要分为前往转搭地铁的乘客，与前往金文泰广场的消费者，前者人数远胜后者。它因此成为一个方便及有效的地铁站接驳点，也让行驶这些路线的巴士不必停靠转换站的下车处直达停车场，减缓狭小转换站的堵塞情况。

另外，转换站位于商场范围内，停车位与上下车处的空间都有限。它目前仅有一个下车处（可容纳两辆巴士）给所有路线使用，其中一半现在也因翻新暂时停用。要求更多路线的巴士在转换站落客，会让转换站的拥堵情况恶化，甚至影响联邦西道与金文泰3道的路口，阻碍其他车辆通行。

值得一提的是，金文泰也是其他巴士路线（7、99、173、196、282、284）的起点和终点站，这些路线要连接金文泰地铁站，就只能通过转换站。鉴于这些路线在高峰期的车次也较多，下车处也应优先让给它们，有效分配有限的设施。

我建议在金文泰地铁站附近另增巴士站，供一些巴士路线停靠，让乘客转搭地铁。相邻的金文泰地铁站D出口（君超广场旁）已有德士站，并具备改造为巴士站的条件。改造后的D出口巴士站，可供到转换站的巴士路线停靠，方便转搭地铁的乘客；前往商场的乘客则在转换站下车。现有A出口巴士站则留给经过金文泰地铁站，没有进入转换站的路线。

在金文泰地铁站D出口增设巴士站，可在保证乘客出行方便的前提下分流大量巴士，以较小的影响，缓解A出口巴士站的交通阻塞。