我今年61岁。11年前，我在蔡厝港第425座组屋买下一个五房式单位。当年买房时，我的单位所在楼层并没有电梯。每次回家，都必须乘搭电梯到7楼，再走下一层楼梯。那时我还比较年轻，身体也不错，所以并没有太在意。可是，我开始担心：再过几年，当我年纪更大，双脚没有现在这么有力时，还能不能每天轻松地走这一层楼梯回家？

当我知道我们这一座组屋终于进行电梯提升时，心里非常期待。但是，最后的结果却让我非常失望。最关键的问题并没有解决：电梯最终仍不能停在我们这一层。

据了解，其中一个原因是增设电梯停留层的成本太高。我理解政府在进行公共建设时必须考虑成本。但我还是想问：我们这一层的居民，难道就只能一直这样下去吗？

我不是要求特殊待遇，只是希望有关部门能够重新考虑我们的实际需要。如果有一天我的膝盖不好了，或者双脚没有力，甚至需要使用助行器，出入会非常困难。

随着新加坡人口逐渐老龄化，今天还能够轻松走楼梯的人，10年后未必还能做到。所以，我希望有关部门能够重新检讨蔡厝港第425座组屋的情况，看看未来是否还有机会改善电梯服务，或研究其他可行的无障碍方案。

我相信，政府推动组屋升级，是让居民能够住得安全、方便、有尊严。我只是希望，当我慢慢老去的时候，自己的家仍然是一个可以轻松回去的地方。

一层楼梯，对年轻人来说，可能只需要几十秒，但对年老或行动不便者来说，却可能是回家的最大障碍。我现在需要的，不只是一个新的电梯，而是一条能让我安心走到老的回家路。