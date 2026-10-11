今年黄丝带义跑首次离开樟宜监狱中心，走进加冷市区。约7500人参加，活动也首次增设亲子跑。看似只是更换地点，我却觉得很有意义：当黄丝带从监狱附近走到普通人的生活空间，第二次机会也从一句倡议，走到大家眼前。

释囚重返社会，最难跨过的有时并不是监狱那道门。刑期结束了，个人的过去却可能继续跟着他：求职时绕不开的一项记录，别人听见他的经历后的迟疑，甚至一句“他以前是……”。一个人已经走出来，如果社会的目光仍把他留在原地，他其实还没有真正回来。

当然，第二次机会不是替过去开脱。做错事，就应当承担后果；伤害过别人，也不能因为一句“重新开始”就一笔勾销。但承担责任与重新开始并不矛盾。惩罚若有期限，社会的标签也不该成为无期徒刑。第二次机会真正珍贵的地方，是承认一个人曾经做过什么，同时也承认他后来还可以做什么。

《联合早报》报道提到的陈俊豪曾受毒瘾困扰多年，进入戒毒所后重新开始，如今反过来帮助其他释囚。这样的故事最有力量的地方，不是把一个人的过去包装得更好看，而是让我们看见：人会犯错，也确实可能改变。真正的重新融入，不只是找到一份工作，租到一个房间，而是重新被当成一个完整的人，有能力承担责任，也有未来。

今年新增亲子跑，我尤其喜欢。父母带着孩子一起跑，孩子未必懂得刑罚制度，却可以很早明白一个简单的道理：一个人的错误可以被记住，但不应该成为他一生唯一的身份。这样的理解若从下一代开始，黄丝带所要改变的，就不只是释囚的处境，也是社会看人的方式。

社会当然需要规则，也需要责任。但一个成熟社会的力量，不只体现在犯错以后怎样惩罚，也体现在责任承担以后，是否还有一条路让人回来。雇主愿意给机会，家庭愿意接纳，社区愿意少一点先入为主，这些看起来只是一次次很小的选择，但合在一起，却决定“重新开始”究竟是一句口号，还是一种真实可能。

黄丝带走进市区，也许正好提醒我们：第二次机会本来就不应该只发生在监狱门口。它要发生在办公室、邻里、学校、家庭，也发生在我们第一次知道一个人的过去，却仍愿意看看他今天是谁的那一刻。

刑期有终点，社会的标签也该有终点。第二次机会，不是让过去消失，而是不让过去垄断一个人的未来。