《联合早报·交流站》于10月9日刊登《邻里摩擦考验社区包容》，说在组屋底层对着墙练习网球，既没有破坏公物，也没有违反规定，几名邻居却出面干涉，甚至扬言报警。作者认为，公共空间属于大家，不应该有人凭个人喜好指手画脚。

这番道理，乍听之下，确实理直气壮。不过，我不禁想起另一番景象：公园里有人拉二胡，有人吊嗓子，有人干脆搬出卡拉OK设备，引吭高歌。演唱者自得其乐，旁边原本想安静散步、看书或发呆的人，却莫名其妙地成了免费听众。如果有人上前劝阻，演唱者还可以振振有词：“这里是公共场所，又没有规定不准唱歌，你管得着吗？”

问题就来了：公共空间既然属于大家，是不是谁先占了位置，谁声音大，谁就有理？在强调自己的权利之外，别人可能受到的影响是否就可以排除在考虑外？

并不是说不能在组屋底层练习网球。问题是，即使没有违反规定，也仍须考虑这个场地是否适合用来练习网球。网球击墙的声音，球来回弹跳的动线，以及是否妨碍他人通行，都是须要考虑的因素。“没有禁止”不一定等于“毫无顾虑”；“我有权使用”，也不等于“你必须忍受”。法律可以划出底线，却未必能为每一种生活习惯订出详尽的规矩。

公共空间给了我们活动的自由，却没有保证我们可以随心所欲，而不必顾及别人。所以，主张在组屋底层练习网球，固然可以理直气壮；邻居若提出噪音、安全或通行方面的合理疑虑，也未必就是多管闲事。

除了理直气壮，若能多一点体谅，少一点“关你什么事”，同住一个社区的大家，岂不都能过得更自在？