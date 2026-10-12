大家都知道长期吸入二手烟会对身体健康造成极大危害，其中一个后果就是可能导致癌症。

我几乎每天必会路过位于兀兰的长堤坊购物中心，在商场外的侧面, 每天都聚集许多人在吞云吐雾。他们抽完烟后，便随地丢弃烟蒂。这对路过的非吸烟者极为不公平，我每次经过时都必须捏住鼻子，暂时停止呼吸。

因此我有个建议，希望对解决问题有所帮助。2014年，前国会议员李美花曾在义顺南社区倡导设立特定吸烟区计划，旨在减少二手烟对居民的伤害。吸烟区是长宽各三公尺的四方形亭子，有锌板屋顶及聚碳酸酯与铝塑复合材料制造的隔板，亭内有长凳座椅。当年每个亭子造价为8000元至1万元。这项措施获得义顺南居民极大的支持和回响。

希望有关当局如西北社区发展理事会，能联络长堤坊管理层和其他机构筹集资金，在长堤坊旁空地设立几个吸烟区供吸烟者使用。