国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根于9月8日以书面答复工人党阿裕尼集选区议员严燕松的提问时说，若化学阉割经证实能有效降低性犯罪率，政府不排除考虑采取相关措施。这番回应引起我对本地性侵案件的关注。在查阅相关资料与案例后发现，性犯罪不仅破坏我国治安，更直接关系到女性的人身安全与尊严。尤其是涉及年轻罪犯及年长罪犯的个案，更值得我们深思。

根据《联合早报》报道，一名22岁男子于9月21日因涉嫌在校园健身房偷窥而被捕。此外，南洋初级学院一名男学生也于4月17日，因涉嫌在校内女厕偷窥女生而被勒令停学。这两篇简短的报道看似毫无关联，实则反映一个危险的信号：性犯罪案件已不再局限于成年人，年轻人也开始涉足其中。尽管单凭个别案件尚不足以断定性犯罪存在年轻化趋势，但这些事件提醒我们，必须从小培养孩子尊重他人边界与性自主权的意识。

我认为我国的性教育仍有完善的空间。除了传授生理知识及自我保护技巧外，教育部也可适当地融入相关历史背景，例如日军占领时期女性遭受迫害的历史，让孩子了解性侵对受害者身心造成的长期创伤，并认识到自身的一时冲动会带来多么严重的后果。结合历史教育、生理教育，以及对他人边界的尊重，我们才能让孩子在明白自身行为后果的同时，帮助他们从根本上学会尊重女性，培养同理心与责任感，减少此类行为的发生。

涉及年长罪犯的案例同样值得关注。据报道，10名男子于9月1日因涉嫌非礼被控，其中有四人的年龄在50岁以上。这些案件令人痛心的同时，也让我开始思考：当部分罪犯因年龄因素而不必面对鞭刑时，现有刑罚的震慑作用是否会受到削弱？

根据我国《刑事程序法》第325条规定，男性罪犯在执行鞭刑时若已年满50岁，则不得接受鞭刑；在符合条件的情况下，法院可判处额外监禁作为替代。该法条设立的初衷是为了照顾年长罪犯的身体状况，避免鞭刑造成过大的生理负担。然而，近年来的相关案件显示，因年龄免除鞭刑，可能会使部分罪犯产生侥幸心理，削弱法律应有的震慑力。因此，当局或许可以在充分评估罪犯身体状况的前提下，考虑对年过50岁的特定性罪犯恢复鞭刑，在起到震慑作用的同时，也能有效降低性侵发生的概率。

总的来说，打击性犯罪不能单靠严苛的法律，更须有良好的性教育作为辅佐。唯有双管齐下，才能从根源上纠正社会对性犯罪、女性尊严及个人边界的错误认知，并有效打击此类罪行。愿有关当局能考虑我的建议，让安全与尊重不只是女性所期待的保障，更成为社会中每一个人都能享有的基本权利。