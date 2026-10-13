走进一些组屋区，偶尔会看到住户把鞋架、纸箱、旧家具，甚至脚踏车放在家门外。对屋主来说，这些东西只是暂时放在门口，自己进出也没有什么不方便。然而，家门外的走廊并不属于任何一个住户，而是所有居民共同使用的公共空间。

公共走廊最基本的作用是让居民通行。如果杂物越来越多，不但会让走道变得狭窄，也可能给推婴儿车的家长、行动不便的年长者或轮椅使用者带来不便。遇到紧急情况时，堆放的物品甚至可能成为阻碍。

当然，有些居民把物品放在门外，可能是因为家里的储存空间有限。但公共空间不能因为个人需求而变成私人储物区。如果每个人都认为自己只占一点点地方没有关系，久而久之，原本整洁的走廊就会被各种物品一点点占据。

住在组屋区，就是与邻居共享生活空间。除了管理单位的提醒和规定，居民也应该意识到，方便自己时不能把不便留给别人。家门外虽然离自己很近，但它仍然属于大家。

公共空间要保持整洁，靠的不只是规定，更是每个人愿意多为他人着想。少占一点走廊，也许只是举手之劳，却能让邻里生活方便许多。