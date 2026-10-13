纵使本地常年举办推广华文活动，积极号召学生学习华文，为何年轻一代对华文的兴趣仍在逐渐消退？近期在从事华文家教兼职的过程中，我逐渐开始理解，为什么现在的学生对学习华文提不起兴趣。

我教过的学生从小二到中四都有，他们有一个共同点，就是几乎没有任何与华文相关的兴趣。我的学生中，有人喜欢追星、听韩团音乐，也有学生喜欢看动漫、玩Minecraft或Roblox，并收看英文游戏博主的解说。我曾尝试推荐华语歌曲和中文动漫，但比起韩流音乐的多元曲风，以及日本动漫成熟的作品生态，华语作品似乎较难持续吸引他们。

近年，中国影视作品在本地引起不少讨论，例如《逐玉》便一度成为街坊热议的话题。然而，当年轻人有更多欧美电影、日韩影视剧及其他语言的娱乐内容供选择时，华语作品若无法持续吸引观众，自然难以成为他们的首选。

这些经历让我意识到，学生并非没有兴趣，而是他们感兴趣的事物往往与华文无关。在英语占据主流的新加坡社会，即使不具备良好的华文能力，年轻人也能正常生活，获取资讯，与世界接轨。华文因此逐渐成为一门要应付考试的科目，而不是一种有必要主动掌握的语言。

我询问学生为什么不喜欢学习华文时，得到的答案几乎如出一辙：他们找不到学习华文的理由。所有人都说英语，即使不会华语，似乎也不会对未来造成太大影响。华文既难学，又缺乏吸引自己的内容，最终陷入越不喜欢，越不愿接触，越不接触，越难学好的循环。

问题也正在这里。“学华文有什么用” ，作为一名中文系学生，面对这样的疑问，我也很惭愧地发现，自己无法给出一个足以说服所有人的答案。

如果英语已经能够满足大部分沟通与资讯获取的需求，我们为什么还要学习一门难以掌握的语言？文化传承、历史根源固然重要，但这些宏大的理由，未必足以让一个对华文缺乏兴趣的孩子主动学习。

更值得思考的是，当华文逐渐失去现实生活中的必要性，文化传承是否也正在流于形式。

年轻一代或许仍然知道春节要做什么、中秋节要吃什么，却未必理解习俗背后的文化意义，更不一定出于自己的意愿而参与。当传统只剩下节日里的食物和仪式，而不再与个人生活产生联系，文化便可能停留在“知道”的层面，而无法真正成为年轻人愿意认同与延续的事物。

随着建国一代逐渐老去，更多家庭以英语为主要沟通语言，华文在日常生活中出现的机会也可能越来越少。若华文始终无法进入年轻人的生活，单靠学校的考试要求与推广活动，恐怕难以维持他们的学习动力。

当越来越少年轻人能从华文中找到自己的兴趣与认同，文化传承也逐渐变成一种被动接受的习惯，我们还能拿什么说服下一代主动学习华文？这个问题没有现场答案，但我们不得不面对，更不能放弃思考它。

作者是南洋理工大学中文系学生