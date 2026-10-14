读了《联合早报·副刊》10月12日的两篇报道：一篇是关于南洋理工大学前校长徐冠林教授的传记《机遇》，另一篇是关于陈嘉庚与陈六使“以商养学”的讲座介绍，我深有感触。作为旧南洋大学毕业生，我不禁想到：先贤当年的兴学担当与南大“自强不息，力求上进”的精神，今天该如何传承？

我们南大人怀念云南园，但年轻人毕竟没有经历过那段岁月。要让他们理解这份感情及背后的价值，就须要找到他们能够接触的方式。

最近，我们几位校友正着手制作2027年丁未羊年红包封，赠予各地南大校友。1955年南大创校是乙未羊年，2027年也是羊年，相隔72载。我们把校训“自强不息，力求上进”、南大湖指画与对母校的思念融入设计，希望借春节赠送红包的传统习俗，为校友与子孙、亲友之间的交谈打开一个话题。

一个红包封所能承载的，当然有限。但当亲友，尤其是孙辈，问起上面的图画与文字，长辈便有机会讲述当年陈六使等先贤如何倡导社会出钱出力，为年轻人创造读大学的机会，也分享自己的求学经历。这样的交谈，让这段历史与孩子的家庭故事联系起来。我们想送出的不只是祝福，还有珍惜学习机会，面对困难仍努力向前，有所成就后愿意帮助他人的信念。

报道提到，徐教授认为南大精神重在传承；他也相信，把大学办好，便能赢得校友与社会的支持，成为向前的力量。这让我想到，传承既需要教育工作者不断开拓，也可以从我们日常的行动开始。

一张旧照片，一段亲身经历，一件新春小物，都可能引起年轻人的好奇心。只要我们愿意耐心讲述，也认真听取他们的疑问，这些便可能成为连接两代人的桥梁。

若一个小小的红包封，能促成一次祖孙交谈，让孩子对教育、文化与社会责任多一分理解，这项纪念便有承前启后的意义。我们珍惜的南大精神，也就有机会走进下一代的生活。