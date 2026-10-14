李画扬10月14日在《联合早报·交流站·解读新世代》发表的《年轻一代为何疏离华文？》一文中，从学生的兴趣和生活环境出发，探讨年轻一代为何逐渐疏远华文。作为一名曾从事华文补习20多年的教师，我也想从另一个角度分享观察。

这些年来，我教过100多名学生。有些学生的华文基础薄弱，考试成绩不理想。由于学习上屡遇到困难，他们渐渐对华文失去兴趣，甚至产生抗拒心理。

我遇过一些学生，写作文时碰到不会写的华文字，便用汉语拼音代替。对他们而言，写作文不只是组织内容的问题，连把心中想表达的意思写成正确的汉字，也是一道难关。有些学生面对的困难，不仅是缺乏学习兴趣，也包括词汇不足，汉字掌握不牢，以及表达能力有待加强。

当课文读不懂，词语不会运用，造句困难，连作文也不知从何下笔时，华文自然会成为一门令人吃力的科目。如果考试成绩长期不理想，学生便可能逐渐失去信心，甚至认定自己无论怎样努力，也学不好华文。

面对这样的学生，我没有因为他们成绩差，就认定他们学不好。我相信，教师除了要求学生努力，也应该帮助他们找到适合自己的学习方法。

在指导学生时，我不只让他们学习学校课文，也会安排他们阅读自己感兴趣的故事书，希望他们逐渐发现阅读的乐趣。遇到不明白的词语，我会解释词义，再教他们怎样运用这些词语造句，并安排练习。

对于写作文有困难的学生，我会耐心引导，帮助他们累积词汇，学习正确的文字表达，而不是只指出他们写错什么。基础薄弱的学生需要更多时间和指导，不能单靠责备或一味要求，就期待他们马上进步。

令人鼓舞的是，经过一段时间的耐心指导，好几名学生的华文成绩都有明显进步，学习态度也逐渐改变。值得高兴的不只是考试成绩进步，更是他们逐渐克服对华文的畏惧，开始相信自己也有能力学好这门语言。

我认同李文提出的现实挑战。在英语占主流的新加坡社会，年轻人即使华文能力不强，也能应付许多日常生活需要。如果华文长期只与课本、作业和考试联系在一起，自然较难成为他们主动接触的语言。

要让年轻一代重新认识华文的价值，教材和文化内容须要与时俱进，家庭也可以创造更多使用华文的机会。但与此同时，我们不应忽略那些因为基础薄弱，成绩不理想而逐渐失去信心的学生。对他们来说，单纯强调华文的重要性，未必足以解决学习上的困难。

学习兴趣与学习信心之间有着密切的关系。当学生发现自己能够读懂故事，理解词语，写出完整的句子，甚至在考试中取得进步时，他们对华文的看法也可能随之改变。关键在于，他们能否在学习过程中看见自己的进步。

华文教育须要寻找更贴近年轻人生活的方法，也须要尊重不同学生的学习起点。有些学生需要更丰富的阅读材料，有些则需要从识字、词语和造句开始，一步一步打好基础。教师除了传授知识，也应该帮助学生克服困难，让他们有机会体验学习的成果。

长期的补习经历让我明白，学生的进步需要时间，不能只靠责备或要求来实现。年轻一代为何疏离华文，是值得社会继续探讨的问题。除了思考怎样让华文更有吸引力，我们也应该关心，那些在学习过程中逐渐失去信心的学生，是否得到足够的帮助。

有时候，学生并非天生不喜欢华文，而是在一次又一次的挫折中，渐渐相信自己学不好华文。帮助他们跨过学习上的困难，重建信心，也许正是培养学习兴趣不可忽略的一步。