《联合早报》10月1日报道，樟宜机场今年末季午夜至清晨6时起飞的客运航班预计达7800个，同比增长17％。

机场已有夜间餐饮、休息区和部分航空公司的提早值机服务。旅客如何深夜抵达机场，也值得关注。

丹那美拉往机场的末班地铁是晚上11时50分。搭清晨5时航班，若须提前两三小时到场，便碰上地铁尚未恢复服务的时段。午夜至清晨5时59分搭乘按计程表收费的德士，须另付计程表车资50％的夜间附加费。

对住得较远，携带较多行李，或与长者和孩子同行的旅客来说，费用、转乘和等待时间都会影响安排。带身高低于1.35米的儿童乘私召车，还须预先安排符合规定的儿童安全座椅或增高座椅。

旅客想知道的，不只是“末班车几点”，更是“我最迟几点必须从家里或酒店出发”。

订票确认或行前提醒可整合夜间交通资料，提供按出发地点查询的末班车及转乘时间、预计车费，以及提早值机的适用条件。

转机旅客未必需要地面交通，航班增幅也不等同于接驳需求。若数据显示凌晨接驳需求集中于一些地区，可研究小规模、可预约的定时接驳服务，并按使用率和成本调整。

让旅客出发前知道几点出门、怎么走、大概要花多少，也是完善出行体验的一部分。