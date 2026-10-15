读了10月3日在《联合早报·交流站》刊登的《改变对技工行业的观念》，我深有同感。我们遇到设备故障时，盼望有专业人员及时修理；谈到孩子前途时，却未必愿意让他们投身技术行业。这种矛盾，值得家长反思。

要提升学生对工程与技术的兴趣，不能只靠学校举办活动，更须从家庭教育开始。如果父母认为工程师、技师没有出息，把动手工作视为成绩不佳的退路，孩子即使喜欢拆装和研究机械，也可能逐渐放弃兴趣。家长一句无心的评价，足以关上一扇探索的门。

身为工程背景的中小企业经营者，我认为，技术教育的起点是好奇心。家长可以陪孩子观察家电如何运作，参加科学馆活动，让他们在安全指导下组装模型，接触简单电路。与其只问考试得几分，不妨多问：你发现什么问题？打算怎样解决？让孩子从实践中获得成就感，兴趣才有机会成长。

媒体与社交平台也应让工程技术人员的贡献被看见。从供电、供水到楼宇通风和环境监测，城市安全运作离不开专业技能。除了报道科技成果，也可多讲述技术人员排查故障，改善设施的过程，让年轻人认识这些工作的知识含量与社会价值。

外籍劳工为新加坡建设作出重要贡献，值得尊重，但长远的人才需求，不能单靠引进人力解决。本地仍须培养愿意入行，能够传承经验的工程技术人才。企业也须提供合理待遇，持续培训和清晰晋升路径，让家长看到孩子可以拥有稳定而有尊严的前途。

鼓励孩子学习技术，并非替他们决定职业，而是让他们不受偏见限制。家长真心尊重技术，社会认真肯定专业，孩子才更有信心循着兴趣，走出自己的路。