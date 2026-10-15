组屋住久了，家中的厕所地板、马桶及一些设施在使用多年后已经老旧，部分也无法正常使用。因此，能参加家居改进计划，自是非常高兴。

10天的工程转眼就完成，而这10天的生活，没有我们想象中那么糟。

到了第九天，大部分工程已经完成，只剩下安装厕所里的各种设备。第10天则是最后检查和交接的日子。

对我们这些在同一个家住了30多年的屋主来说，家居改进计划确实是一项好计划，让我们对自己的家有新的期待。翻新后的厕所、大门，我们都非常满意。

特别想感谢的，是每天施工的工人。他们来自不同国家，有印度、越南、中国等地。工人一周工作六天，有些人连星期天也须工作，实在不容易。这次工程，让我们更直接地看见他们为我们的家园、为这个国家所付出的劳动。

大部分居民对工人非常友善。我的一位邻居，在这10天里买了五箱汽水，还准备香蕉、冰淇淋等食物给他们。

当然，工程期间难免出现一些摩擦。有时候，工人搬运材料、乘搭电梯，碰上居民出入的繁忙时段，就会造成一些不便。不过，我也希望大家能够多一分理解和体谅。

最后，衷心感谢政府的家居改进计划，也感谢所有参与这项工程的工作人员。这10天，除了让家有了新的面貌，也让邻居之间多了共同的话题，多了一些交流。我们看见工人的辛劳，也感受到邻里之间的人情与温暖。