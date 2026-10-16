林厝港两家农场租约即将届满，当局正在评估延租申请。这再次引起公众对本地农业发展和土地规划的关注。

我认为，本地农场不仅是一门生意，价值也不能单纯以产量或经济效益来衡量。

新加坡超过九成的食品依赖进口。凭借完善的国际贸易网络及多元化的食品进口来源，即使在冠病疫情冲击全球供应链期间，我国仍能维持整体粮食供应的稳定。然而，当今世界局势瞬息万变，极端天气、地缘政治冲突，以及部分国家实施食品出口限制等情况，都提醒我们：即使拥有稳定的贸易网络，也不能完全依赖外部供应。维持一定的本地粮食生产能力，才能在突发危机时多一分保障。

新加坡于2019年提出“30·30愿景”，致力于提升本地食品生产能力。2025年，政府推出“新加坡食品故事2”，取代原有愿景，并将本地生产目标调整为：到了2035年，本地农场具备供应我国所消费的20%特定纤维类食品，以及30%特定蛋白质食品的能力。虽然目标有所调整，但方向依然明确：本地生产仍是保障我国粮食安全，增强粮食供应韧性的重要一环。

正因如此，现有农场多年来累积的经验、技术和人力资源，尤其值得珍惜。经营农场并非取得土地后，就能立即投入生产。业者须要投入资金建设设施，建立供应链，培训员工，并通过长期实践累积种植或养殖经验。一旦农场结束营业，这些多年累积的专业知识与生产能力，未必能够轻易重建。因此，在考虑农场租约是否延长时，除了土地规划的需要，也应兼顾本地农业发展的长远利益。

此外，农场的价值也不限于粮食生产。部分农场兼具旅游、休闲和教育功能，让生活在高度城市化环境中的国人，有机会亲近大自然，了解农作物的生长、鱼类的繁殖，以及食物从生产到餐桌的过程。对年轻一代而言，这些亲身体验尤其珍贵，不仅能加深他们对食物来源的认识，也能培养珍惜粮食、尊重自然的意识。这些教育和社会价值，虽然难以用产量或经济收益衡量，却同样值得重视。

当然，我们也必须正视新加坡土地稀缺的现实。随着社会和经济不断发展，住房、交通、工业、国防及其他公共设施都需要土地，不同用途之间的竞争势必日益激烈。因此，每一块土地都必须经过审慎规划，才能发挥最大效益。

今年，新加坡食品局继续推出新的农业用地招标，并为相关地段提供20年租期，让农场业者有更长远的规划空间，也有利于推动农业现代化。这反映政府在重新规划农业用地的同时，仍致力于提升本地粮食生产能力。

既然我们重视未来农业的发展，是否也应尽可能保留现有农场已建立的资源与价值？如果有关土地已有明确而迫切的发展用途，农场自然须要配合国家的长远规划。然而，若新的发展项目尚未启动，而现有农场仍能持续发挥生产、教育和社会价值，当局不妨考虑给予合理的过渡期，或允许有条件的短期延租。

寸土寸金，更应物尽其用。支持农场适度延租，并不意味着主张永久保留所有农场，而是希望在国家长远发展与现有资源的有效利用之间，取得更好的平衡。