我86岁的母亲因感染流感，连续两次入住国大医院。由于正值流感高峰期，两次都在急诊隔离区等待约两天，才转入普通隔离病房。这段经历让我亲眼看见新加坡医疗体系所面对的压力，也让我更加敬佩奋战在第一线的医护人员。

母亲患有失智症，因此医院要求家属24小时轮流陪伴，包括深夜也必须有人在身边。家属虽然必须全天陪伴，却不能协助更换尿片或清洁病人，这些工作都必须由护士处理。由于护士工作繁重，每次按铃往往都要等上很长时间。有一次，母亲一直说想上厕所。我不断按铃，但始终没有人能及时赶来。最后，她难过地说：“已经大出来了。”过了一段时间，护士才来为她清洗身体、更换床单。

这并不是护士的错。整个住院期间，我几乎没有看过护士停下来休息。她们不停奔走照顾病人，态度始终亲切、有耐心，也尽力回应每一位病人的需要。真正的问题，在于医院人手明显不足，护士即使已尽最大的努力，也难以及时照顾每一位病人。

除了护理人力，我也希望医院能够改善出院流程。整个过程，从医生批准出院、办完手续、领取药物，到终于离开医院，往往需要三四个小时。过去，医院会把出院药物直接送到病房，由护士核对药物并讲解服药方式，病人办完手续便可直接回家。如今则改为病人完成出院手续后，家属须等待约一小时，再到药房领取号码取药，并由药剂师讲解服药方式。我原以为药物分配已高度自动化，为何仍须等待这么久？既然医生通常前一天已通知病人隔天可以出院，是否可以在确保药物安全及药剂师审核的前提下，提早开始准备出院药物，缩短病人的等待时间？

我希望医院能重新考虑，由药房将出院药物送到病房。这样的安排或许须要增加一些人力成本，却能让病人，尤其是行动不便，独自出院或没有家属陪伴的长者，更方便，更安心，也让医疗服务保留应有的温度。

新加坡正迈入超老龄化社会，未来需要医疗照护的长者只会越来越多。如果现在不开始改善医院管理流程，优化护理安排，提升出院效率，并持续增加医疗资源，未来医院所面对的压力只会越来越大。

医护人员已经非常努力，他们值得社会更多的尊重和支持。希望我国医疗体系能够从制度层面重新思考医院的人力配置与运作模式，例如重新检视过去设有护理辅助人员的做法，让护士能够专注于专业医疗工作。

及早规划和优化医疗体系，才能让医护人员有足够的人力支援，让病人获得更及时的照顾，也让每一个家庭在面对疾病时，能够少一分无助，多一分安心。