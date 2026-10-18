欣见政府宣布，出售私宅者在购买转售组屋时，无须再等待15个月。这项调整相信能帮助部分家庭更快回归公共住房市场，是一项值得肯定的措施。与此同时，政府也表明正慎重检讨是否下调单身者购买组屋的最低年龄门槛。这显示政府开始关注单身者的住屋需求，令人鼓舞。

不过，若未来真的放宽年龄限制，除了年龄门槛之外，也建议政府一并检视现有的购屋津贴和贷款政策，让单身者能够真正负担得起组屋。

以目前的每月偿还贷款比率为例，每月供款不得超过总收入的30%。假设月薪为5000元，每月房贷顶限仅为1500元。这对于不少32岁至35岁的年轻专业人士而言，即使工作数年，缴清大学学费贷款，建立基本储蓄后，以目前约50万元的三房式转售组屋价格计算，仍未必具备足够的贷款能力或首付款。因此，若只是降低购屋年龄，而没有同步检讨津贴及融资安排，政策成效可能有限。

此外，建屋发展局也可考虑优化购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter，简称HFE）的申请安排。HFE整合购屋资格、贷款资格及津贴资格评估，大幅简化申请程序，这项措施值得肯定。然而，根据现行规定，申请者必须年满35岁当天或之后，才能提交HFE申请。

根据建屋局资料，HFE通知书一般需约一个月或更长的时间处理，若遇上农历新年、销售活动前后或申请高峰期，审批时间可能更长。这意味着不少申请者在35岁生日后，仍需等待数周，甚至一两个月，才能取得通知书，期间可能错过心仪的预购组屋申请或转售组屋交易机会，也影响整体置业规划。

因此，能否考虑让申请者在35岁生日前一至两个月提交HFE申请。建屋局可利用这段时间完成收入、贷款及津贴等审核，并在申请者年满35岁后，才发出通知书或让通知书正式生效。这样既不会改变现行35岁才能购屋的政策原则，也能减少行政审批时间对购屋计划造成的影响。

这项调整无须改变购屋最低年龄门槛，却能让申请者与建屋局拥有更充裕的时间完成审核，提高行政效率，也减少因审批时间而错失购屋机会的情况。若未来政府进一步完善单身者的贷款、津贴及HFE申请机制，相信不仅能优化制度，更能为有意置业的单身者提供更便利、更顺畅的购屋体验。