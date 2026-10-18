日前我参加由内政团队举办的REAL Run，从榜鹅数码园区跑向科尼岛。沿途全职国民服役人员高举单位旗帜，边跑边呐喊，士气高昂，让人动容。

这情景让我想起多年前参加由战备军人协会主办的新加坡湾跑步大会。各战备单位挥舞军旗，在领跑员的号令下齐步奔跑，口令整齐，气势如虹。无论是现役军人、战备军人还是家属，都在滨海湾的赛道上为所属部队争光，那种归属感，至今难忘。

可惜这项极具意义的活动，自2023年后便停办，令人惋惜。我认为，复办此活动正当其时。

第一，它凝聚军心。REAL Run证明集体跑步最能激发团队精神。新加坡湾跑步大会更是战备军人一年一度重温军旅情谊的平台，比任何讲座都更能提醒我们“为国效劳”的初心。

第二，它连接军民。当年滨海湾沿岸挤满打气的公众和家属，孩子看着父亲举着军旗奔跑，国防意识从小扎根。这是任何宣传都换不来的国民教育。

第三，时机最好。新加坡将于2027年迎来国民服役60周年，纪念1967年实施国民服役制度的60载历程。若战备军人协会能在NS60之际复办跑步大会，不仅是对历代服役人员的致敬，更能以最有活力的方式，迎向下一个60年。

REAL Run已为内政团队立下标杆，我期盼战备军人协会也能让新加坡湾跑步大会重回滨海湾。