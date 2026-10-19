新加坡旅游局推行新的导游执照更新框架。根据新框架，导游必须在每个执照年度向指定的认可培训机构（Approved Training Organisation，简称ATO）提交学习与实践活动的资料；ATO则必须在收到资料后的7个工作日内完成验证，并将结果通知导游。

随着新加坡旅游业的蓬勃发展，对于这次框架更新，笔者深表赞同。框架让导游能通过不断学习与实践保持专业知识的更新，业内水准良莠不齐的情况也能大为改善。

本以为这只是个顺畅的审核过程，笔者近期在提交资料时却处处碰壁。笔者的指定ATO为新加坡中华总商会管理学院（SCCIOB）。自7月底提交并补发资料后，直至10月初都未收到学院的确认通知。在这两个多月里，即便笔者再三联络，甚至发电邮给管理学院的主管，也都石沉大海。虽然在10月中旬终于收到确认电邮，但整个过程的服务体验实在令人难以接受。

作为拥有超过百年历史的机构，中华总商会的宗旨包括“品质第一”的服务方针。即使无法及时确认提交的文件，至少能做的，是与导游保持及时沟通。然而，学院非但没有向旗下导游统一说明延误原因，主管在收到笔者多次反映后，也选择保持缄默。

笔者已向旅游局反映问题，并提供几大建议。当中笔者认为作为旅游局的服务商，旅游局有必要严厉执行服务级别协议（Service Level Agreement）中的条款。

但除非有关的学院正视这个问题，并持续保持与导游之间及时与透明的沟通，导游在执照更新的过程中，还是会困难重重。