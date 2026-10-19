最近观看英文新闻专题节目《焦点》（Talking Point）有关长者违规过马路的报道，令人忧心。过去几年，年长者在交通事故中的伤亡情况一直备受关注，防范成效显然仍有提升空间。更令人错愕的是，有些长者竟理直气壮地说，反正人迟早都要死，冒险过马路又何妨？这种轻视生命的心态，实在不可取。

近年来，陆路交通管理局与交警推行多项交通安全措施，包括划设乐龄安全区、安行街道、学校区域及安装超速摄像头等，旨在降低事故风险。然而，硬件设施再完善，也难以完全覆盖所有路段。笔者也注意到，即便附近设有行人天桥、交通灯行人过道，有些长者依然为了贪图方便，宁可冒险违规横穿马路，甚至从停泊的大型车辆中踏出车道，让驾驶者猝不及防，大大增加事故风险。

新加坡已迈入超老龄化社会。随着年龄增长，部分长者在判断车速、估算过马路所需时间及应变能力方面有所下降，若这种危险行为不加以纠正，后果不堪设想。

日本研发的“安全过马路君”模拟体验机，提供值得借鉴的方向。长者戴上虚拟现实（VR）眼镜，便能在三维虚拟环境中体验雨天、夜间及视线受阻等危险情境，学习准确判断车速，把握过马路时机，并清醒认识到自身身体机能的局限。我国不妨研究引进类似设备，在社区及交通安全宣导活动中，让长者亲身体验违规过马路的潜在风险。此外，当局也可因地制宜改善道路设计，例如增加设置减速条、完善行人通道及优化路旁绿化，从源头上减少行人随意横越马路的诱因。

生命宝贵，马路绝不是拿来赌命的地方。面对人口老龄化带来的挑战，我们既要完善道路硬件设施，更要设法改变长者的道路安全意识。唯有结合教育宣导、体感体验与科学的道路设计，才能让长者走得安心，家人也更加放心。