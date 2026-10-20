我们从小就被灌输“保护环境，人人有责”的道理。为了减少资源浪费和污染，我们推行塑料袋收费制、饮料瓶罐退费制。为了环保，普通人的生活确实增添不少不便。过去，我一直认为这些改变都是值得的，为了保护地球，我们理应改掉不可持续的生活习惯，忍受一点不方便。

直到有一天，我在社交媒体上看到一则贴文，批评新加坡人买泡泡茶时，还要另外拿一个塑料袋，是一种“不环保”的行为。我认同发文者的出发点是好的，减少一次性塑料的使用值得提倡。然而，那一刻，我心里却涌起一股强烈的逆反心理。

为什么环保的责任，总是落在普通人身上？

当我们因为多拿一个塑料袋而被指责时，那些拥有财富和权力的人，却依然能够肆无忌惮地过着高碳排放的奢侈生活。

《联合早报》曾经报道，国际足联主席因凡蒂诺为了观看世界杯比赛，频繁乘搭私人飞机往返不同赛场。仅他一人的私人飞机，在整个赛事期间就可能排放约300吨至500吨二氧化碳，相当于35至55名法国人一整年的碳足迹。

相比之下，一杯泡泡茶对环境造成的影响微不足道。然而，在公众舆论中，普通人的行为往往被无限放大，而那些真正造成巨大环境负担的奢侈消费，却从聚光灯下隐身，鲜少受到同等力度的约束和谴责。

当然，这不是为浪费资源找借口。减少一次性用品，避免食物浪费，降低快时尚消费，这些力所能及的事情我们都应该实践。但环保不应该只有“人人有责”，更应该“人人公平”。如果普通人须要为了环保而改变生活习惯，高碳排放的奢侈行为，也应受到更严格的限制与规范。例如，对私人飞机等高排放的交通方式征收更高的环境税，甚至限制非必要使用，而不是让少数人的奢侈享受，建立在多数人的节制之上。

否则，当普通人不断被要求为了一个塑料袋、一根吸管而感到愧疚时，却眼睁睁看着别人一次私人飞机旅程，就排放我们几年甚至几十年的碳足迹，环保终究会变成一种令人沮丧的道德要求，而不是全民共同承担的责任。

保护地球，需要每一个人的参与，但更需要的是公平。人人有责，不是每个人都承担相同的责任，而是让污染最多的人承担更多责任。