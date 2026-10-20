自本月上旬起，受邻国林火影响，烟霾持续笼罩新加坡上空。每日清晨查看空气污染指数，已成为公众近来的日常。

在这信息洪流的时代，人们随时能在社交媒体上追踪最新消息。然而，在接收到信息之后，能否在灾害降临之前或当下及时采取应对措施，却是个值得探讨的问题。近年来，极端气候频发导致的人命伤亡与环境破坏，在全球各地屡见不鲜。天灾虽不可抗拒，但若有完善的防御机制与灾后救援体系，可将伤亡降至最低。然而，人类活动大幅度加剧自然灾害的强度与频率，使它渐渐超越人类的应对范围。与此同时，恐怖袭击、暴力冲突等人为灾害，也随着地缘政治局势紧张、极端主义思潮蔓延，在多国卷土重来。无论天灾或人祸，危害性与复杂性都在攀升，使得普通民众蒙受损失与伤亡的风险大增。

反观新加坡，我们似乎常年生活在一张安全网之下。不仅鲜少经历自然灾害的直接侵袭，更是国际公认治安良好的国家。新加坡地处环太平洋地震带与台风路径之外，周边的苏门答腊岛、婆罗洲等岛屿更在一定程度上为我们削弱灾害的直接冲击。社会治安方面，严厉的法律和高效的执法，造就低犯罪率和极高的社会安全感。此外，政府数十年来建立相当成熟的防灾体系，例如先进的城市排水系统能够有效应对突发暴雨，避免水患；又如定期的防恐演习和社区防灾项目，也体现出新加坡在应对各种突发危险上的未雨绸缪。

这些天然优势和治理成果，换来长期的和平与稳定，却也在民众心中悄然埋下“新加坡一直是个安全之国”的错觉，逐渐稀释人们对风险应有的警觉。特别是年轻一代，自出生便生活在太平环境中，对于发生在他国的灾害，更难产生“这也可能发生在我们周遭”的危机感。

随着全球气候失衡，局势动荡，天灾人祸早已演变得更加复杂严重。仅在灾害发生当下掌握信息，保护自己，远远不够。居安思危的理念必须深深植根于民众心底，防患于未然才是最佳的应对方式。在平日，民众应多关心世界局势变化，对各地发生的事件保持了解。千万不可以为危险遥不可及，便放松警惕。不仅如此，还须多加培养面对各种突发事件的反应与判断力。这不代表人们要时刻处于焦虑、恐慌之中，而是应怀有一颗警惕之心，对周遭事物保持敏感度，以便在灾害真正降临时，能够及时作出反应。

一般民众无法凭借自身力量扭转大势，也说不准明天究竟会发生什么。但培养危机意识，保持警惕之心，是每个人都能付诸努力的事。

作者是新加坡国立大学经济系学生