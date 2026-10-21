科技不断改变我们的生活。以前到银行办理业务，带上存折和身份证，走到柜台交给职员处理即可；如今，许多服务只需一部手机，几分钟便能完成。对熟悉科技的人来说，这当然方便，也节省时间。

然而，当越来越多服务数码化，我们也应该问：方便，对所有人来说都是一样的吗？

近几年，银行不断推动数码服务，网上银行、手机应用和电子转账已成为日常生活的一部分。许多简单的银行事务，不必再亲自到分行办理。与此同时，实体分行和柜台服务也在逐渐减少。

问题是，社会上仍有一些人跟不上这样的变化。

尤其是部分年长者，他们未必没有手机，也未必完全不会使用科技，但要熟练掌握各种银行应用，却可能是另一回事。密码、验证码、双重认证、扫描二维码，以及不断更新的操作界面，对年轻人来说可能只是几步操作，对一些老人而言，却是一道道门槛。

更值得关注的是，数码化所带来的困难，并不只存在于银行。预约看诊、申请政府服务、购买车票、缴付账单，甚至领取一些优惠，也越来越依赖手机。

如果一个人不会使用智能手机，是不是就意味着他必须依靠家人？如果老人每次办理重要事情都要孩子代劳，当孩子不在身边时怎么办？

我认为，数码化本身没有问题，问题在于我们不能把不会使用数码服务，简单理解成个人应该承担的责任。

社会进步的目的，应该是让生活变得更方便，而不是让一部分人因为跟不上科技而被排除在外。

当然，我们不能要求银行永远维持过去的服务模式，也不能因为部分人不习惯数码服务，就拒绝科技进步。银行须要提高效率，减少营运成本，这是可以理解的。

但在追求效率的同时，我们是否应该保留一些不依赖科技的选择？

例如，对于较复杂或重要的事务，仍提供一定的柜台和人工协助；在数码操作较困难时，安排工作人员指导；对于年长者或有特殊需要的人，提供清楚、简单的替代方式。

我们甚至应该进一步思考：当银行不断减少实体分行，推动客户转向数码渠道时，是否应该保留最低程度的人工服务作为基本保障？

这并不意味着每项事务都必须由柜员处理，而是至少让不会使用数码服务的人，在遇到复杂或重要的事务时，仍找得到一个可以面对面求助的人。

一个真正包容的社会，并不是要求所有人都走同一条路，而是让不同的人都有适合自己的选择。喜欢用手机的人，可以选择手机银行；习惯面对面沟通的人，也应该有人工服务可选择。两者并不互相排斥。

我们常说要建设智慧国，推动数码化，这是值得肯定的方向。但“智慧”不应该只是指科技的先进程度，也应该包括我们是否有智慧去照顾那些暂时跟不上科技的人。

今天我们觉得手机银行很简单，明天也许会出现我们自己不熟悉的新科技。今天的年轻人，未来也可能成为需要别人帮助的一群人。

因此，在推动数码化的同时，我们也须要保留一点耐心和人情味。科技应该帮助人，而不是要求人去迁就科技。

银行可以越来越数码化，社会也可以越来越智能化，但无论科技走得多快，都不应该让一个需要帮助的人来到银行，却发现连一个能听他说话的柜台都没有。

数码化可以让生活更快，但一个有温度的社会，仍然应该让人有选择的权利。