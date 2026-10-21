据《联合早报》报道，参加本地Hyrox体能耐力赛的60岁以上参赛者明显增加，从2024年6月只有12人，今年11月的赛事，截至8月第一周，已有超过110人报名。根据去年的全国运动参与率调查，经常运动的65岁以上年长者比率，已从65%增至71%。这个变化令人鼓舞。它说明越来越多年长者不再认为上了年纪就只能放慢脚步，而是愿意锻炼体能，接受挑战，也从运动中建立信心和社交联系。

不过，乐龄运动不应只以步数、速度、体重或比赛成绩来衡量。随着年龄增长，更实际的目标是能否平稳地从椅子上站起来，上下楼梯，提起日用品，转身时保持平衡，以及尽可能长久地独立生活。

步行、太极和排舞容易参与，也有助于年长者踏出家门，值得继续推广。在这些活动之外，活跃乐龄中心、民众俱乐部和社区运动课程可进一步加入分级的肌力、平衡和日常功能性训练，例如椅子起立、弹力带练习、扶稳站立及安全负重。

课程可分为基础、进阶和适应性等不同组别，并由合格教练根据参与者的能力调整动作。在训练一段时间后，也可进行简单的功能性检查，例如观察起立、短距离步行和平衡表现。目的不是公开排名，而是让参与者看见进步，并及时调整训练。

当然，并非每名年长者都适合高强度运动。患有慢性病、曾经跌倒或长期没有运动的年长者，应先征询医生或专业人员的意见，从适合自己的强度开始，逐步增加运动量。

乐龄运动不一定要走上赛场才算成功。能够站得稳，走得安心，继续买菜、搭巴士、参与社区生活并照顾自己，才是积极乐龄最实在的成果。