谨答复《联合早报·交流站》于10月5日刊登的孙志贤读者投函《金文泰巴士站拥堵吁调整路线》、10月9日刊登的汪紫馨读者投函《支持调整金文泰巴士路线》和10月10日刊登的鸿运读者投函《增设巴士站缓解金文泰巴士站拥堵》：

我们理解乘客对金文泰地铁站外临时巴士站（代号17171）拥挤情况的担忧，也感谢他们建议让部分巴士直接开往金文泰巴士转换站。在今年8月的测试中，我们发现若让巴士略过临时巴士站，巴士将没有足够的空间安全驶入左转车道。

陆路交通管理局将探讨，待原有巴士站于今年12月底恢复原位后，是否能让部分以金文泰巴士转换站为终点的巴士路线略过该站。在原有巴士站重新启用后，巴士站与路口之间的距离将变长，从而为巴士提供更充裕的安全转弯空间。我们也在评估是否把靠近金文泰地铁站D出口的现有德士站，改为另一个巴士站，以协助缓解A出口外巴士站的拥挤情况。

在此期间，陆交局与新捷运会继续留意，并管控路况以及临时巴士站的拥挤问题。我们已采取几项措施来改善17171号巴士站的拥挤情况，包括在繁忙时段安排人员维持秩序、改善指示牌、重新规划座位以腾出更多站立空间，以及安装风扇与挡雨板。

针对鸿先生有关金文泰巴士转换站下车容量的反馈，我们要说明的是，转换站设有两个下车处，空间足以给三辆巴士同时让乘客下车。在整个翻新工程期间，这三个下车处在任何时候都有两个维持运作。我们会继续监督情况，并在必要时作出调整。

我们在致力改善该区巴士运作的同时，也必须确保所有公路使用者的安全。感谢乘客的耐心与谅解。

陆路交通管理局

公共交通组高级总署长

姚德源