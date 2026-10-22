读了黄怡琳教授10月20日在《联合早报·言论》发表的《品格教育源自耳濡目染和实践》一文，我深有同感。根据我多年来在小学至大学各教育阶段的教学经验，品格教育确实不能只靠课堂上的教导，更需要生活中的示范与实践。但我也不禁思考：品格教育是否应该随着学生离开校园而结束？

新加坡一直重视永续发展。除了环境与资源的永续，我们是否也应该重视良好价值观的延续？如果尊重、责任、同理心与诚信不能一代一代传承，再完善的教育理念，也可能难以真正落实在社会生活中。

这些年来，偶尔看到有关青少年或大学生窥探他人隐私、侵犯他人权益的新闻，我不禁思考：尊重他人、遵守规范这些道理，学校难道没有教过吗？知道什么是对的，与真正做到，是两回事。

尤其是大学阶段，更值得我们重视。学生即将踏入“社会大学”，面对更复杂的人际关系与现实考验。如果他们在毕业前，仍未真正建立尊重他人、承担责任的意识，进入社会后又将如何与人相处？

品格教育不应只停留在课堂里，也不应随着学生毕业而画上句号。大学教育同样应该重视品格的培养，而社会与家庭也有责任继续引导，让年轻人在面对诱惑、冲突与错误时，懂得作出正确的选择。

人不是十全十美的，每个人都有可能犯错。重要的不是从不犯错，而是犯错后能否接受指正，勇于认错，并为自己的行为负责。若一味否认、推卸责任，甚至反过来攻击提出问题的人，问题不但没有解决，人与人之间的信任也会受到伤害。

因此，教育与引导十分重要。我们不能只要求年轻人懂事，也要给他们学习、反思和改正的机会；当他们受到指正时，也应该愿意虚心聆听，而不是急着辩解。

另一方面，新加坡社会重视教育，许多父母都不希望孩子输在起跑线上。这份用心可以理解，适度的竞争也能激励孩子进步。但如果孩子从小耳濡目染的，都是比较成绩、争夺第一的行为，以及不能落后于人的观念，他们是否也可能渐渐认为，凡事都必须胜过别人？

当竞争失去分寸，缺乏同理心与尊重时，便可能演变成排挤、贬低甚至攻击他人。孩子有能力、有成就固然重要，但更应该教会他们：追求优秀，不必以伤害别人为代价；即使意见不同，也要尊重他人。

说到底，我始终相信一个简单的道理：“将心比心，己所不欲，勿施于人。”这个道理，不应只在孩子年幼时讲授一次，而应贯穿他们的成长过程，从童年、青少年时期到大学阶段，再延续至他们踏入社会之后。即使日后成家立业，为人父母，他们也应时时以此自勉，并将这样的价值观传给下一代。

黄教授指出，品格是在日常生活中耳濡目染，实践出来的。也正因如此，品格教育不应只是学校的责任，而是家庭、学校与社会共同承担的长期责任。

真正值得我们追求的永续，不只是资源能够延续，更是尊重、诚信、责任与善意能够代代相传。唯有如此，品格教育才能真正走出课堂，融入生活，并成为社会长久发展的根基。