有越来越多人质问，在人工智能（AI）来临之后，文学存在的意义何在。当越来越多人使用AI写作，认真写书是否还有意义？身为消费者的我们，是否愿意为智能文学付费？既然一些事态无可避免，我们能够做的就是勿忘初心、坚守本分。

不少人开始为智能短剧着迷，他们每天看着剧本千篇一律、动画非常不协调的短视频，还看得津津有味，可见他们并不在意创意是否来自于AI。

这就好比有些食客老饕，特别在意食物的质量与口味。人们为了把一门传统手艺做好，付出大半辈子。可是，大部分消费者，并不会为此买单，反而更倾向于又快又便宜的预制菜和快餐。

忘记在哪里看到的一段话，认为写书和卖书是两回事。一本好书没有经过行销的推广，很难成为畅销书，而一本普通的书籍只要行销做得足够，销路不会太差。智能文学的成本很低，能够快速生成各种文体的作品，然后推广到市场上售卖。

说到深处，其实就是道德问题。如果一开始就说明书籍是AI生成的也就罢了，怕就怕作者强调这是呕心沥血之作，背地里却大量使用AI生成。

如果有一天世界真的充斥着智能文学，作为写作人的我们继续创作，是否还有意义？

写作这件事对于爱好写作的我们，对于通过写作谋生的我们，意义何在？在这个时代，是否有作者可以纯粹靠写作谋生，没有副业呢？我本身是个会计师，身边不少做会计的朋友，都有副业。有的在网上卖衣服，有的是房屋经纪，有的是快递员。生活费上涨，每个人都在想方设法增加自己的收入。全职作者，只能算是一种奢望吧。

追问写作的意义，就好比在问，在这个炼钢全机械化的时代，打铁匠的意义何在？

打铁匠继续打铁，是因为真心喜欢这门手艺，看着眼前的铁块慢慢变成一把宝刃，那种成就感是机器工业无可替代的。一些收藏家，就喜欢手工制作的刀具，愿意为这一门质朴的手艺付费。

写作人也是一样，我们认真创作，那种成就感就不是AI能够替代的。把故事写好，再经过一遍又一遍的校对，让故事呈现自己想要的样貌。当然，这个故事最后能否变现，成为支持我们生存的粮食，这个问题早在AI出现以前就已经存在了。

最后，我们来谈谈文学性。

什么是文学，我到现在都没能了解。有些书我看不懂，但它们却是文学名著，有些书我特别喜欢，却被文学界说成是通俗作品。一本书，我喜欢我就看，我不喜欢就不看，如是而已。

一本书如果能够经历千百年还一直为世人称颂，它的文学性应该很高；如果一本书无人问津，市场自然就会把它淘汰。在目前这个阶段，想要让AI写出一本能够流传百世的书，我想应该不太现实。当然，未来的事谁知道？