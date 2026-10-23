拜读《联合早报·交流站·青年视角》10月14日刊登的李名恩同学投函《公共走廊不是私人储物空间》后，深表赞同，也说出许多奉公守法居民的心声。

组屋走廊被一些居民当作免费的储藏室，由来已久。纵然他们勉强留出1.2米的法定通行宽度，但在视觉上依然杂乱无章，严重有碍观瞻。门口若只摆放设计简单的鞋架，尚属合理。然而，有的人却变本加厉，除了停放脚踏车、手推车，甚至将衣物床单晾晒在公共走廊。这不仅增加火灾隐患，妨碍紧急疏散，也给市镇理事会的例行清洗工作带来诸多不便。

更无辜的是奉公守法的邻居。自家的居住环境因邻里的杂物而拉低整体品质，未来若要转售组屋，甚至可能因为走廊乱象而被买家嫌弃、压价。这种把个人方便建立在他人不便之上的自私行为，实在令人遗憾。

在现行的公共管理体制中，市镇会并不会根据居民占用走廊的面积而额外征收杂费。这种“零成本”和“不用白不用”的贪便宜心理，无疑助长违规者的肆无忌惮。即便市镇会人员接获投诉后上门给予口头警告，违规者往往也只是收敛几天，不久后便故态复萌。

组屋走廊堆积杂物这一社区顽疾之所以一直存在，根源在于一些居民缺乏公共意识与公德心，以及现有警告机制缺乏实质的阻吓力。面对根深蒂固的自私心态，单靠软性的社区教育显然作用有限。

要彻底解决这一问题，关键在于各相关部门必须形成联合执法机制，加大惩罚力度，提高违规成本，甚至可引入更严厉的扣分或罚款条例。唯有建立起让人不敢违规的硬性防线，才能真正还居民一个安全、整洁的公共空间。