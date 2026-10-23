谨答复《联合早报·交流站》于10月17日刊登的蔡珮琳读者投函《重新审视本地农场存在价值》：

我们认同蔡女士的看法，即本地农场提供可再生的食品来源，并在供应中断时起到缓冲作用，为新加坡的食品韧性作出贡献。

正如蔡女士所指出的，新加坡土地资源稀缺，我们必须谨慎规划土地用途，以满足不断变化的国家需求。因此，高效且可持续地利用农业用地以加强粮食安全，至关重要。政府会通过新加坡食品局的“农业空间销售计划”（Singapore Agri-Space Sales Programme），继续为本地农业生产划拨土地。

林厝港土地用途变更，源于更好地优化土地使用而持续进行的检讨。将农场集中迁至林厝港北部，让我们有机会探讨并试行共享设施与基础设施的综合规划。这不仅能提高运营与物流安排的效率，也有望降低生产成本，让农场从中受惠。

我们特此澄清，所有受土地用途变更影响的各方均已提前收到通知，以让他们有充足的时间进行业务和运营规划。至于蔡女士在投函中提及的两家农场，各政府机构目前正在审核它们的延长租约申请和过渡计划，并与它们保持联系，以提供所需的任何协助。

我们认识到，受土地用途变更影响的农场，多年来可能已积累宝贵的能力、经验和良好的业绩记录。食品局鼓励有意继续经营的农场参与农业空间销售计划，以便它们能利用自身的经验与能力，继续为新加坡的食品韧性作出贡献。

政府会继续协助本地农场提高生产力，建设能力，并促进对本地农产品的需求。根据“新加坡食品故事2”（Singapore Food Story 2），本地生产依然是新加坡食品韧性的重要支柱；与此同时，我们也致力于实现进口来源多元化，维持食品库存以及加强国际合作伙伴关系。这些相辅相成的策略，将共同确保新加坡享有具韧性且安全的食品供应。

新加坡食品局

资源与研究管理署

高级署长

杨永全

新加坡土地管理局

租赁署署长

蒋威杰