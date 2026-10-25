10月13日，幼儿培育署宣布，从2027年11月1日起，持有幼培署准证的学前中心，须为符合资格的全职幼教工作者提供每周至少两小时的“非教学时段”，让他们处理备课等专业工作。这段时间须安排在工时内，不能因此延长教师的工时。

这是值得肯定的一步。不过，落实时还有一个问题值得关注：教师只是在时间表上多了两小时，还是能够暂时放下带班职责，专心为孩子设计学习体验？

假如一名教师在幼儿午睡时，一边写教案，一边留意谁醒了、谁需要上厕所，他仍在承担照护责任。幼培署对非教学时段的定义很清楚：教师在这段受保障的工作时间里，不直接承担教学、照顾或看顾儿童的职责，而是处理其他专业工作。

因此，关键不只是“有没有空档”，而是有没有人接手，让教师能够专心做另一部分同样重要的工作。午睡时段并非不能用于规划教学，但必须先有妥当的照护安排，不能把同一人的同一段时间，同时算作带班和非教学时段。

以语言活动为例。假如一个孩子在集体谈话时很少开口，在角色游戏中却说个不停，教师就得回看不同情境下的观察，了解他为什么在某些场合更愿意表达，再决定下一次怎样安排。若只匆匆写下“表达能力有待加强”，就可能遗漏孩子已经表现出来的能力。

教育部的“培育幼儿：新加坡学前课程框架”强调根据幼儿的兴趣、需要和准备程度设计学习体验，并运用观察与反馈调整教学。教师要做到这些，不只是需要知道方法，也需要有时间整理所见、作出判断。

我也希望，这项安排不要变成增加文书工作的理由。如果因为多了两小时，就要求教师多交几份报告、把记录写得更长，原本用于思考和准备的时间，可能又被填满。

教师有没有据此调整活动？是否更清楚某个孩子需要怎样的帮助？这些可以在原有的教研交流中讨论，不必为了证明这段时间用得有价值，再另做一份汇报。

当然，人手不会因为时间表上多了一栏便自动增加。中心安排教师暂离带班岗位时，应同时确定由谁接手，交代孩子的作息和需要。不能让一名教师获得备课时间，却把另一名教师的照护负担挤得更重。

我建议中心为这类情况预先商定补回安排，避免备课时间每次遇到人手紧张就被取消，最后备课工作仍需教师回家完成。距离规定落实还有一年，这段准备期应当用来试行人手安排，而不只是修改时间表。

教师暂时不在课室，并不表示孩子被放着不管。中心应说明由谁继续照顾孩子，以及教师如何利用这段时间准备材料、整理观察或与家长沟通。涉及健康和安全等急事仍须有人及时处理，一般事项则可以安排适当时间回应。

幼培署也已说明，两小时是最低要求，并非上限。原本能够提供更多时间的中心，不应因为有了统一标准而往下调整。

照顾眼前的孩子与为下一次教学作准备，都是幼教工作的一部分。我们不能一面期待教师细心了解每个孩子，一面把整理观察记录、准备材料和调整教学，都留给他们自己找时间完成。

给幼教师两小时，最终应让孩子受益。要做到这一点，就得确保教师能够放心把照护工作交接出去，也有时间认真想一想，明天怎样更好地陪孩子学习。