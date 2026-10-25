前阵子，我陪朋友和刚出生的宝宝从医院回家。我们打开一款召车应用，看到“Kid”选项时，很自然地点选了有儿童安全椅的车。点进去后才发现，这项服务并不适用于1岁以下婴儿。当然，这不代表婴儿不能搭私召车。家长如果自己带合适的安全椅，还是可以预约一般私召车。只是对没有私家车的家庭来说，带孩子出门原来没有想象中那么简单。

这些年，新加坡在住房、育儿假、家庭补助，到托育和学前教育等方面，越来越关注孩子出生后，一个家庭能不能把日子过得安心。现行规定其实很清楚：身高低于1.35米的儿童搭乘私召车时，须要使用合适的儿童安全椅或坐垫。至于德士，考虑到路边招车的实际情况，身高低于1.35米的儿童乘坐后座时，可豁免使用儿童安全椅或坐垫的规定。

问题在于，平台设定的年龄和身高区间，未必能覆盖孩子各个成长阶段的乘车需求。保障孩子的乘车安全，本来就是家长的责任。但如果一个社会希望对家庭更友善，也许可以让“负责任”这件事变得容易一些。如果家长当下没有儿童安全椅，最方便的选择有时反而是改搭德士。当然，法律上的豁免，并不代表抱着孩子乘车的安全性，能等同于让孩子坐儿童安全椅。

因此，问题或许不是要不要放宽安全规定，而是能不能让安全的选择，也成为方便的选择。自2025年1月起，陆路交通管理局已要求召车平台让乘客在预约时注明儿童安全椅需求，并在配对车辆无法满足需求时作出提示。也许下一步，是推动私召车平台提供适合新生儿的安全椅，让私召车服务也能覆盖新生儿的乘车需求。

如果一座城市希望家庭可以不依赖私家车生活，那么“没有车，也可以安心带孩子出门”这件事，本身就应该成立。那些看似细小的日常，往往才最能让一个家庭感受到：这座城市适合把孩子养大。