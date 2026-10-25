几周前，家里马桶水箱的水阀坏了。我拍下照片，向以前光顾过的一家大型卫浴商号询问，对方告诉我，这款旧型号的配件早已没有库存，建议我更换整个马桶。我暂时不想换新，于是拆下损坏的水阀，到附近的邻里家居用品店寻找替代品。销售员也无法确定是否适用。

几天后，我恰好路过高文，走进一家卫浴店询问。一位年轻男店员看了我带来的旧水阀，取下一款新型号的水阀交给我。我又问：“可以拿来退货吗？”他回答：“安娣，我去你家帮你装。”

隔天，他放工后依约前来，只花了约20分钟，就让马桶恢复正常运作。

这次经历让我体会到，维修工作需要专业知识、实际经验，以及灵活解决问题的能力。我很庆幸遇到这位既是店员、又懂维修的年轻师傅。他懂得选用合适的新配件，延长旧马桶的使用寿命，也让我不必丢弃仍可使用的马桶，再花数百元换一个新的。这样的维修，不仅为住户节省开支，也减少不必要的浪费。

此前也有人投函指出，技工行业往往不受重视，愿意入行的人，尤其是年轻人，相对较少。然而，从处理水喉漏水、电灯故障，到各种家居设备的维修，我们的日常生活都离不开这些师傅。他们凭着专业判断和一双巧手，为住户解决大大小小的难题。这些需要到场检查、动手处理的工作，并不容易被人工智能（AI）取代。

我们不应只在家中设备损坏、急需帮助时，才想起技工的重要。要吸引更多年轻人入行，除了加强技能培训、完善相关认证，也应给予技工应有的尊重与认可，让年轻人看见这门手艺的价值和发展前景。

年轻师傅不仅修好我家的马桶，也让我重新认识到技工的专业价值。让有能力、有手艺的人获得重视，才能吸引更多生力军加入，为我们的居家生活提供可靠的支持。