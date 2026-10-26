能源对国家的发展至关重要，新加坡缺乏天然资源，国家发展主要依靠人力资源。因此，有时会受制于人。建国初期的供水问题，纠缠好多年，犹如一道紧箍咒，不时被拿来当武器威胁，促使我们研发新生水。如今，能源供应也面临类似挑战，看来我们除了应大量发展太阳能，也得加快核能发展的步伐。核能虽然存在一定风险，可是科技发达的今天，过去不能解决的问题，并不意味着今天仍无法解决。

一个国家要生存并不容易，新加坡独立后经历不少挑战，加上马来西亚发生种族冲突，更坚定建国总理李光耀迅速建立武装部队的决心。1967年，新加坡推行国民服役制度；同年3月，国会通过《国民服役法令》，以加强国防力量，奠定军队的基础。当年，部分国人有种错误的观念，认为“好男不当兵”，对服兵役抱有抗拒心理。如今，国民服役制度已获得社会广泛认同，除了在国家需要时发挥作用，负起保家卫国的责任，也可锻炼年轻人的体魄，有助于促进种族与宗教和谐。

建国初期，新加坡便致力于走出自己的发展道路，与世界各国建立友好关系，维护国家主权与国民尊严。作为小国，新加坡无法左右世界局势，却必须学会适应国际环境的变化，并在大国之间争取更大的生存与发展空间。在当今国际社会，如果大国与小国都能遵守国际法与国际规则，对新加坡这样的小国而言，无疑是最可靠的安全保障。然而，国际政治的现实并非如此，弱肉强食的丛林法则依然存在。

新加坡虽然地缘环境脆弱，却拥有重要的战略地位，必须善加利用，作为与大国交往的优势。与此同时，我国必须保持警惕，避免沦为大国的棋子。多年来，新加坡在与各大国保持友好关系的同时，也尽力避免卷入大国之间的利益冲突，坚持独立自主的外交政策，不依附任何大国，也不受大国操纵，以维护国家主权与利益。在涉及国家利益的问题上，新加坡向来坚持原则，正因如此，才能在国际舞台上享有今天的地位。在这个瞬息万变的国际社会中，小国更当自强。凡事不能过度依赖他人，因为过度依赖，就可能受制于人，甚至沦为他国利益冲突的牺牲品。唯有自立自强，才能真正掌握自己的命运。