印度尼西亚于10月24日宣布削减对新加坡的天然气出口，引起国人关注。尽管我国政府指出，此次供应量减少占每日天然气需求不到2%，短期内不会对电价造成显著影响，但事件再次提醒我们，对于资源匮乏、经济高度开放的新加坡而言，能源安全绝非理所当然。

目前，我国约95%的电力由天然气发电厂生产，而天然气供应又高度依赖进口。

首先，应维护契约精神，保持外交理性。若出现违约情况，应循法律及商业途径维护合法权益。同时，也应理解供应国保障国内能源需求的考量，通过建设性沟通寻求解决方案。

面对分歧，既要坚定维护国家利益，也不宜诉诸情绪化言论，更不应让单一事件损害长期建立的双边关系。

其次，加快推动能源来源多元化，降低供应集中风险。我国近年来积极建设液化天然气接收设施，从不同国家进口能源，减少对单一管道及供应来源的依赖。这项战略应持续深化，包括加强长期采购安排、完善紧急储备制度和替代供应机制，以及提升电网的应急能力。

与此同时，政府应加快发展太阳能、区域低碳电力进口及其他清洁能源，并审慎研究先进核能技术的可行性。

第三，能源安全必须兼顾经济韧性与民生保障。政府与企业应定期检讨应急预案，提升能源使用效率，并确保医院、公共交通及其他重要服务在供应受干扰时仍能稳定运作。

在推动能源转型的同时，也须考虑成本与社会承受能力，避免将过重的经济负担，转嫁给普通家庭和中小企业。

最后，国人应保持冷静，培养节能意识与能源安全意识。

国人亦须认识，能源并非取之不尽，用之不竭。日常节约用电，提高能源效率，看似微不足道，却是提升社会长期韧性的重要基础。

新加坡立国以来，凭借审慎规划、制度建设与国际合作，在资源有限的环境中取得发展。能源安全同样需要这样的远见。国家安全不仅在于应对眼前危机，更在于危机出现前作好准备。

唯有政府未雨绸缪、企业强化韧性、国人理性自律，才能在充满不确定性的国际局势中，守住国家发展的根基。