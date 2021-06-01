邱晓莉：重温经典的启发

订户

来自 / 联合早报

文 /
邱晓莉

发布 / 2021年6月1日 5:00 AM

也许我们的资源是有限的，但是我们的机会是无限的。（法新社）
也许我们的资源是有限的，但是我们的机会是无限的。（法新社）

字体大小:

最近重拾《黄帝内经》，每每掩卷思索体味，总能撞击出新的思想火花，重新发现耳熟能详的字句中的涵义和深度。一直觉得自己是幸运的，生为华人，虽称不上通晓诗书，但对古典典籍的热爱和推崇，随着年龄的增长越发炽热，感恩这份得以领略中华民族绵延不绝5000年文化的魅力和智慧的机缘。

回到《黄帝内经》，素问有曰：“天覆地载，万物悉备，莫贵于人。”辽阔无垠的宇宙，始于璇玑，万物氤氲，生化收藏，人则贵为万物之灵。灵在此，是灵性，是智慧，是引领文明的进步和发展，是创新的来源。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容