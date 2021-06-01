邱晓莉：重温经典的启发

最近重拾《黄帝内经》，每每掩卷思索体味，总能撞击出新的思想火花，重新发现耳熟能详的字句中的涵义和深度。一直觉得自己是幸运的，生为华人，虽称不上通晓诗书，但对古典典籍的热爱和推崇，随着年龄的增长越发炽热，感恩这份得以领略中华民族绵延不绝5000年文化的魅力和智慧的机缘。

回到《黄帝内经》，素问有曰：“天覆地载，万物悉备，莫贵于人。”辽阔无垠的宇宙，始于璇玑，万物氤氲，生化收藏，人则贵为万物之灵。灵在此，是灵性，是智慧，是引领文明的进步和发展，是创新的来源。