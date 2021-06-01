邱晓莉：重温经典的启发 订户 来自 / 联合早报 文 / 邱晓莉 发布 / 2021年6月1日 5:00 AM 也许我们的资源是有限的，但是我们的机会是无限的。（法新社） 字体大小: 小 中 大 最近重拾《黄帝内经》，每每掩卷思索体味，总能撞击出新的思想火花，重新发现耳熟能详的字句中的涵义和深度。一直觉得自己是幸运的，生为华人，虽称不上通晓诗书，但对古典典籍的热爱和推崇，随着年龄的增长越发炽热，感恩这份得以领略中华民族绵延不绝5000年文化的魅力和智慧的机缘。回到《黄帝内经》，素问有曰：“天覆地载，万物悉备，莫贵于人。”辽阔无垠的宇宙，始于璇玑，万物氤氲，生化收藏，人则贵为万物之灵。灵在此，是灵性，是智慧，是引领文明的进步和发展，是创新的来源。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 黄帝内经 经典 资源 柳金财：台湾疫情暴发下两岸治理困境 张军：美国对华敌对情绪的可能起源