吴俊刚：谁的国际规则？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 吴俊刚 发布 / 2021年6月2日 5:00 AM 5月23日，白罗斯以接获炸弹恐吓为名，出动一架米格29战斗机，拦截迫降一架飞越领空的爱尔兰瑞安航空公司客机。（法新社） 字体大小: 小 中 大 假借炸弹之名劫机捉人，结果是欲盖弥彰。此举严重威胁客机上所有乘客的安全，绝不可能得到国际社会的认可。因为，如果纵容这样的恐怖行径，那国际民航还有什么安全可言呢？与国际民航有关的各种国际规则又有什么意义呢？5月23日，白罗斯以接获炸弹恐吓为名，出动一架米格29战斗机，拦截迫降一架飞越领空的爱尔兰瑞安航空公司客机，逮捕机上流亡国外的异议分子普罗塔塞维奇（26岁）及同机俄罗斯籍女友。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 普罗塔塞维奇 白罗斯 国际航空安全 余虹：健康丝绸之路与中国疫苗外交 阿格尼丝·卡利巴塔、克里斯蒂娜·斯基尔卡：推动可持续粮食体系