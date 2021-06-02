吴俊刚：谁的国际规则？

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来自 / 联合早报

文 /
吴俊刚

发布 / 2021年6月2日 5:00 AM

5月23日，白罗斯以接获炸弹恐吓为名，出动一架米格29战斗机，拦截迫降一架飞越领空的爱尔兰瑞安航空公司客机。（法新社）
5月23日，白罗斯以接获炸弹恐吓为名，出动一架米格29战斗机，拦截迫降一架飞越领空的爱尔兰瑞安航空公司客机。（法新社）

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假借炸弹之名劫机捉人，结果是欲盖弥彰。此举严重威胁客机上所有乘客的安全，绝不可能得到国际社会的认可。因为，如果纵容这样的恐怖行径，那国际民航还有什么安全可言呢？与国际民航有关的各种国际规则又有什么意义呢？

5月23日，白罗斯以接获炸弹恐吓为名，出动一架米格29战斗机，拦截迫降一架飞越领空的爱尔兰瑞安航空公司客机，逮捕机上流亡国外的异议分子普罗塔塞维奇（26岁）及同机俄罗斯籍女友。

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